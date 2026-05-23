Vibeke Tandberg: La novia promiscua en una serie fotográfica

Vibeke Tandberg, una famosa artista noruega, decidió retratar a su marido en un bar de Bergen con una serie fotográfica de bodas en 1993. Su objetivo era desafiar las tradicionales ideas de la mujer y la fidelidad en las relaciones matrimoniales, pero inesperadamente terminó con 11 esposos en la sesión cada uno incluido en la colección. Aunque eran falsos, los hombres nunca sospecharon y disfrutaron el poco tiempo juntos.

CNN — Vibeke Tandberg conoció a su marido en un bar. Y al siguiente también. Y al marido que vino después. De hecho, conoció a sus 11 maridos en un bar de Bergen, Noruega.

Se convirtió en novia en el verano de 1993, y lució un vestido de mangas abullonadas y remates de encaje, un estilo popularizado por la princesa Diana. No hubo ceremonia, ni sacerdote, ni invitados; solo un estudio fotográfico profesional, un telón de fondo morado y casi una docena de novios diferentes. Tandberg, una destacada artista noruega y protagonista de una exposición recién inaugurada en el Museo de Arte Kode de Bergen, no fue una pionera de la poliandria





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