Viajar en tren: Una experiencia diferente en alineamiento estrecha

Este texto describe un tipo diferente de viaje en tren que se centra en la experiencia de disfrutar del paisaje y construir una experiencia a medida mientras avanza. A diferencia del tema general de la optimización de tiempos, el objetivo aquí es aceptar el ritmo del tren y adaptarse a él.

Si hablamos de trenes hoy, todo está orientado a acortar distancias. Pero hay otra forma de viajar en este medio de transporte en que el tiempo no es la prioridad, sino la experiencia de mirar por la ventana y dejar que el paisaje avance poco a poco.

En estos trenes más lentos, el viaje cambia de ritmo. Las estaciones dejan de ser simples paradas y pasan a formar parte del recorrido, con gente que sube y baja en trayectos cotidianos. Desde el asiento el paisaje se transforma a nuestro paso, lentamente, dejándonos apreciar todos sus detalles. Y es que con calma, el viaje nos permite entender el territorio mientras lo atravesamos.

En el norte de España todavía es posible hacerlo. Se puede cruzar en tren de Bilbao a Ferrol enlazando líneas regionales de vía estrecha, la antigua FEVE, en un recorrido que invita a disfrutar del recorrido, y no solo de los destinos.

No es un trayecto directo ni rápido, pero plantea algo distinto: convertir el tren en el verdadero protagonista del viaje y construir la experiencia a medida que avanzan las estaciones, muchas de ellas con mucha historia a sus espaldas. El ferrocarril de vía estrecha, hoy





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