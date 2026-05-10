Veterano de 56 años regresa a Corea del Sur y siente estar en casa, aunque lejos de EE.UU.

Una base militar americana al sur de Seúl, Camp Humphreys, se ha convertido en uno de los enclaves de refugio para varios veteranos no ciudadanos de EE.UU., quienes se han visto obligados a dejar el país por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Sae Joon Park, un exresidente permanente que recibió históricamente un Corazón Púrpura por su servicio en el Ejército, sin embargo, no recuerda mucho de su participación en la Operación Causa Justa en Panamá debido al trastorno de estrés postraumático que posteriormente sufrió.

Cuando Sae Joon Park pide panqueques y pasa junto a soldados uniformados, escuchando un idioma que no hablaba regularmente desde que abandonó voluntariamente EE. UU. el verano pasado, siente —por unas horas— que está en casa.

Pero en realidad está a miles de kilómetros, detrás de las puertas vigiladas de Camp Humphreys, una guarnición del Ejército de EE. UU. al sur de Seúl, capital de Corea del Sur, con un extenso campus de restaurantes de cadena, bloques de vivienda y campos de entrenamiento.

‘Cuando estoy en la base, de verdad siento que estoy en Estados Unidos’, dice el veterano del Ejército de 56 años, que regresó a su país de nacimiento en junio pasado, un lugar donde no vivía desde que era niño. Park, quien recibió un Corazón Púrpura, está entre varios veteranos no ciudadanos de EE.

UU. que se deportaron voluntariamente o fueron expulsados del país por la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, la cual, según abogados de inmigración, ha reactivado antiguas órdenes de deportación y reducido drásticamente la discrecionalidad de los fiscales. Park, exresidente permanente, abandonó voluntariamente EE. UU. el verano pasado después de que funcionarios migratorios amenazaran inesperadamente con esposarlo y arrestarlo durante una cita programada de control migratorio debido a una condena penal previa





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