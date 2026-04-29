Vestidos Coloridos: La Tendencia Primavera-Verano 2026 de Zara y Mango

Descubre las propuestas más frescas y vibrantes de Zara y Mango para la temporada primavera-verano 2026. Vestidos coloridos, estampados y diseños versátiles para renovar tu armario y dar la bienvenida al buen tiempo.

La llegada de la primavera-verano 2026 trae consigo una explosión de color en la moda, dejando atrás la sobriedad del blanco y negro. Las principales cadenas de moda, Zara y Mango , han lanzado colecciones repletas de vestidos coloridos que se perfilan como básicos imprescindibles para la temporada.

Estos vestidos, versátiles y alegres, ofrecen opciones para todo tipo de ocasión, desde invitadas de boda hasta looks de oficina, pasando por salidas informales. Zara presenta una variedad de diseños que capturan las tendencias del momento, como el minivestido de cuadros vichy verdes, ideal para un look fresco y desenfadado. Para eventos más formales, la firma ofrece un elegante vestido midi satinado en color morado, perfecto para combinar con accesorios dorados.

La marca también apuesta por combinaciones audaces, como el vestido mini que fusiona los tonos naranja y amarillo, con un original detalle de camiseta interior. Los estampados tampoco faltan a la cita, con opciones como el vestido de rayas rosas y el minivestido rojo con lunares, ambos siguiendo las pautas de la temporada. Mango, por su parte, se une a la tendencia del color con propuestas igualmente atractivas.

Destaca el vestido midi azul celeste, con un diseño evasé que favorece la silueta y es ideal para ocasiones especiales. La marca también ofrece un vestido corto burdeos con volantes, una prenda comodín que se adapta a diferentes estilos y situaciones. Para las amantes de los estampados, Mango presenta un vestido largo y recto con un refinado print de cebra sobre un suave tono amarillo.

Y para aquellas que buscan un look elegante y sofisticado, la marca propone un vestido largo naranja con sutiles volantes en el bajo y la manga. Finalmente, el vestido azul vibrante con volantes y escote palabra de honor completa la oferta de Mango, invitando a lucir un estilo fresco y femenino.

En definitiva, tanto Zara como Mango ofrecen una amplia gama de vestidos coloridos que te permitirán renovar tu armario y dar la bienvenida a la primavera con estilo y optimismo. La clave está en elegir aquellos diseños que mejor se adapten a tu personalidad y ocasión, combinándolos con los accesorios adecuados para crear looks únicos y favorecedores. La temporada 2026 se presenta como un lienzo en blanco lleno de posibilidades cromáticas, donde la alegría y la vitalidad son los protagonistas





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