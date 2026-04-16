Versos Inéditos de Federico García Lorca Descubiertos por Miguel Poveda

El músico Miguel Poveda ha encontrado versos inéditos de Federico García Lorca en el reverso de un manuscrito original del poema Gacela de la raíz amarga. Los versos, que datan de 1933, exploran el concepto del tiempo, uno de los temas centrales en la obra del poeta. Este hallazgo, calificado como un 'regalo al corazón' por Poveda, coincide con la promoción de su documental sobre García Lorca.

Un insólito descubrimiento literario ha sacudido el mundo de las letras españolas con la revelación de versos inéditos de Federico García Lorca . La noticia, dada a conocer por RTVE, detalla cómo el reconocido músico Miguel Poveda tropezó con estos fragmentos poéticos mientras examinaba el reverso de un manuscrito original del célebre dramaturgo. Específicamente, los versos fueron hallados escritos al dorso del pergamino que contiene el poema Gacela de la raíz amarga.

Las estimaciones apuntan a que estos versos vieron la luz en el año 1933, una época de intensa producción creativa para Lorca. Los versos en cuestión, de una intimidad y profundidad desgarradoras, rezan lo siguiente: Canta el reloj / Cuento maquinalmente las horas / Es lo mismo las siete que las doce / Yo - no estoy aquí / Es la señal de carne que yo dejé, al irme, para saber mi sitio al regresar... Estos hallazgos, a menudo pasados por alto por estar relegados a la parte posterior de documentos principales, adquieren una dimensión especial bajo la mirada experta de especialistas como Pepa Merlo. Merlo, una autoridad en la obra de García Lorca, ha declarado a RTVE que se trata de un texto que hasta ahora había permanecido inadvertido para la crítica, precisamente por su ubicación secundaria en el manuscrito. Sin embargo, Merlo subraya la trascendencia de estos versos al estructurar y evidenciar uno de los temas recurrentes y fundamentales en la obra lorquiana: el concepto del tiempo. La complejidad de la temporalidad, su fugacidad y el rastro que deja en la existencia humana, son explorados de manera concisa y poderosa en estas pocas líneas encontradas. El músico Miguel Poveda, cuya adquisición del manuscrito original de Gacela de la raíz amarga propició este descubrimiento, describió cómo le llamó poderosamente la atención la presencia de estos versos, confirmados posteriormente como obra del propio Lorca por una especialista en su figura. Poveda ha calificado este hallazgo como un auténtico 'regalo al corazón', una expresión que refleja la profunda emoción y el valor personal que este encuentro ha supuesto para él, sorprendiendo gratamente también a la propia Merlo. Este evento se enmarca en un momento particularmente activo para Miguel Poveda en lo que respecta a su conexión con la figura de Federico García Lorca. El artista se encuentra inmerso en la promoción de su documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, una obra audiovisual que ha dirigido conjuntamente con Manu Huelva. En este proyecto cinematográfico, Poveda emprende un viaje físico y espiritual tras las huellas del poeta, recorriendo escenarios que marcaron de forma indeleble su vida y su obra. Lugares emblemáticos como Granada, Madrid, Buenos Aires, Cadaqués, Montevideo y La Habana se convierten en escenarios de este periplo, a través del cual el músico busca no solo iluminar aspectos de Lorca que han podido quedar en el olvido, sino también encontrar una forma de autoentendimiento y conexión con el legado del poeta. La investigación de Poveda en el documental busca desentrañar la esencia de García Lorca, analizando su figura y su contexto para arrojar nueva luz sobre su genialidad y su profunda humanidad. La serendipia de este hallazgo poético inédito añade una capa más de misterio y fascinación al ya de por sí enigmático universo lorquiano, fortaleciendo el vínculo entre la música y la poesía que ha caracterizado la trayectoria de Miguel Poveda





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