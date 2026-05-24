Verificación de hechos: 28 afirmaciones falsas de Trump en la semana pasada

El informe verifica 28 afirmaciones falsas de Donald Trump en la semana pasada. Este informe no es exhaustivo y no incluye afirmaciones impuestas en los medios de comunicación.

CNN — Hay tantas cosas sucediendo en las noticias que puede ser fácil pasar por alto el hecho de que el presidente sigue diciendo una gran cantidad de mentiras.

El presidente Donald Trump hizo una asombrosa variedad de afirmaciones falsas en sus declaraciones públicas durante la semana pasada. Estas incluyeron afirmaciones inexactamente optimistas sobre la economía de Estados Unidos y la guerra con Irán, ataques infundados contra los demócratas y sus ya conocidas mentiras flagrantes sobre las elecciones estadounidenses. A continuación se presenta una verificación de hechos de 28 afirmaciones falsas distintas que Trump pronunció entre el lunes y el viernes.

Esto no pretende ser una lista exhaustiva, y no incluye múltiples afirmaciones de Trump que no han sido probadas pero tampoco pueden ser refutadas de manera definitiv





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Falskainformasi Comportamiento Redactura Verificación De Hechos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump ataca al Gobierno español por postura en conflicto con Irán: Marco Rubio, secretário de Estado, deja claro que Trump está 'decepcionado' por la ausencia de medidas contra el régimen de los ayatolásEl Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa atacando al Gobierno de Pedro Sánchez por su postura en el conflicto con Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado que Trump está 'decepcionado' porque, a pesar de que la OTAN esté de acuerdo en que Irán no debe tener armas nucleares, no adopta medidas al respecto. Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN si países como España niegan su colaboración. La reunión de ministros de Exteriores de la OTAN abordará este tema, en un contexto de tensiones por la retirada de tropas estadounidenses de Europa.

Read more »

Donald Trump clashes with Senate Republicans after $1.8 billion anti-instrumentalization fund sparks controversyDonald Trump's relationship with Senate Republicans has hit rock bottom after a revolt over his $1.8 billion anti-instrumentalization fund, which highlighted deep divisions in the party and its priorities. Trump and his allies were furious about the rebuke on Friday, while Capitol Hill senators and Republican advisors fiercely criticized the fund, branding it the final straw. The president and his aides claimed the fund was hardly any of the characters' business, and that no changes would be made.

Read more »

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebran su boda en una isla de las BahamasCNN informa la noticia de que Bettina Anderson, una socialité y modelo de Palm Beach, y Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, se casarán este sábado en una pequeña isla de las Bahamas. Anderson acompañó a Trump Jr. en el Capitolio y en la investidura. Luego, en un hdvr Comentarios en redes sociales

Read more »

Donald Trump's Vote Strategy Intensifies as Republican Rivals Fall to Criticism of Martial Martial LawPresident Donald Trump has been employing a strict partisan voting approach, tending to eliminate those who do not support him politically, during primaries, enduring criticism from both within his party and the public. The trend extends to state officials in Georgia, with the Secretary of State and Attorney General losing their positions.

Read more »