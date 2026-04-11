Verde y Rojo: Un cortometraje sobre reencuentros, conflictos y detalles que importan

El cortometraje Verde y Rojo, dirigido por Andrés Suárez y Miguel A. Almanza, explora las complejidades de las relaciones humanas y el impacto de los detalles aparentemente insignificantes en el Festival de Cine de Málaga. Una historia que invita a la reflexión y al debate sobre la percepción y las emociones.

Verde y Rojo, de Andrés Suárez y Miguel A. Almanza : Ya está disponible el primer cortometraje de la Sección Oficial. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde algo insignificante, un detalle aparentemente menor, termina por complicarse de manera inesperada y desproporcionada? Esta es la premisa central de la intrigante narrativa de Verde y Rojo, un cortometraje que promete capturar la atención del espectador desde el primer momento.

La historia gira en torno al reencuentro de dos amigos, separados por el tiempo, pero unidos por un vínculo que, a pesar de las circunstancias, persiste. Todo transcurre aparentemente sin contratiempos, hasta que un acontecimiento inesperado introduce un elemento de conflicto que desestabiliza a uno de los protagonistas. La encrucijada que se presenta es la siguiente: ¿ignorar el incidente y continuar con la vida tal y como se conocía, o enfrentar las consecuencias de un acto que, a pesar de su aparente trivialidad, ha alterado el equilibrio? La película explora la complejidad de las relaciones humanas, la vulnerabilidad inherente a la condición humana y la delgada línea que separa la normalidad de la crisis. El cortometraje, que ha generado diversas reacciones entre el público, desde la risa hasta una sensación de inquietud, según se ha comentado en el Festival de Cine de Málaga, donde fue presentado, es una exploración profunda de la mente y el comportamiento humano. 'La idea surge a través de lo que me pasa con un vecino, nos saludamos todos los días con un...', relató el director, señalando que la cotidianidad y la observación del mundo que nos rodea pueden ser fuentes inagotables de inspiración para la creación artística. Y ese algo rutinario me dio la idea para el guion, pensando en el mundo interno de cada uno de ellos, en la baja autoestima, en cómo te ven los demás y de llegar a sentirse atacado'. La película ahonda en la baja autoestima y la percepción de uno mismo, así como en la influencia de la mirada ajena en la construcción de la identidad. Verde y Rojo es una obra que invita a la reflexión y al análisis de las interacciones sociales. \El cortometraje Verde y Rojo es una pieza cinematográfica que se centra en un encuentro donde un detalle, que podría pasar desapercibido, acaba convirtiéndose en un problema que desencadena una serie de eventos. Andrés Suárez y Miguel A. Almanza son los directores de esta obra, y Suárez, además, ha sido el encargado del guion y forma parte del elenco principal, compartiendo protagonismo con un compañero de reparto. Este cortometraje destaca por su capacidad de sumergir al espectador en una atmósfera de tensión y suspense, donde la intriga se mantiene a lo largo de toda la trama. Es una producción que explora la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la comunicación, planteando interrogantes sobre la percepción y la interpretación de los hechos. La película forma parte de la Sección Oficial del certamen, un espacio que se dedica a exhibir el talento emergente y a impulsar la carrera de jóvenes cineastas. La selección de Verde y Rojo para esta sección es un reconocimiento a su calidad artística y a su potencial para generar debate y reflexión entre el público. El cortometraje es una muestra de la frescura y la originalidad que caracterizan al cine independiente, y su participación en el certamen es una oportunidad para darse a conocer a nivel nacional e internacional. El cortometraje se proyecta en el contexto de un prestigioso festival de cine, lo que le brinda una plataforma para llegar a un público amplio y diverso, así como para establecer contactos con profesionales de la industria cinematográfica. \El certamen en el que participa Verde y Rojo es un escaparate para los nuevos creadores con mayor proyección del panorama cinematográfico español. El festival ha sido históricamente un trampolín para talentos emergentes, como lo fueron en su momento J.J. Bayona, Alauda Ruiz de Azúa, Daniel Sánchez Arévalo, Mar Coll, Rodrigo Sorogoyen, Nely Reguera, Fernando Franco, Alberto Rodríguez o Eva Libertad, entre otros. La participación en este evento representa una valiosa oportunidad para que los nuevos talentos se den a conocer, obtengan reconocimiento y establezcan contactos en la industria cinematográfica. El programa, que ha recibido 1210 inscripciones desde España y Latinoamérica en 2026, se emitirá en Versión Española (en La 2 y RTVE Play) entre los meses de abril y junio. Este contexto de exhibición brinda a Verde y Rojo una amplia audiencia y una gran visibilidad. La emisión en televisión y en plataformas digitales asegura que el cortometraje llegue a un público diverso y numeroso, lo que contribuye a su difusión y a la consolidación de su carrera. La producción de Verde y Rojo se enmarca en un contexto de apoyo al cine independiente y al talento emergente, lo que le otorga un valor añadido y lo convierte en una propuesta atractiva para el público y la crítica. El cortometraje representa una apuesta por la creatividad y la innovación en el ámbito cinematográfico, y su participación en el festival y su posterior emisión en televisión son una muestra del compromiso con el fomento del cine español





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