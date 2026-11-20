Análisis exhaustivo de las afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el debate, contrastando datos sobre presión fiscal, construcción de viviendas y ejecuciones presupuestarias del Gobierno.

En el reciente debate electoral, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez enfrentaron argumentos opuestos sobre la gestión económica y social de España. Cada líder político defendió sus logros y atacó los del rival, generando una narrativa compleja que requiere un desglose detallado para separar la realidad de los exagerados discursos de campaña.

Realidad de la presión fiscal y tipos impositivos

La afirmación de Alberto Núñez Feijóo sobre que España ha experimentado un aumento de la presión fiscal superior a la media de la eurozona es engañosa, ya que los datos muestran una realidad distinta. Los ingresos tributarios y por cotizaciones sociales en nuestro país han pasado del 35,2% en 2018 al 38,1% sobre el producto interior bruto (PIB) en 2025, mientras que en la media de la eurozona ha pasado del 41,4% al 41,2%. A pesar de esta mejora relativa en la recaudación, la carga fiscal en España sigue estando muy por debajo de nuestros pares europeos, como se observa en Francia, donde la cifra alcanza el 46%.

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Es fundamental entender que el aumento porcentual no implica necesariamente una sobrecarga comparativa, ya que la base inicial en España era significativamente menor que la del conjunto de la Unión Monetaria. Los números indican que, aunque el Estado español está recaudando más, sigue operando con un margen de financiación interna inferior a la media comunitaria, lo que desmiente la percepción de una carga fiscal desproporcionada.

Desmontando la narrativa de las subidas de impuestos

El Partido Popular insiste en la narrativa de que el Gobierno ha subido los impuestos más de 100 veces durante su mandato, pero esta cifra se basa en una metodología discutible y en un informe del pseudoultraliberal Juan de Mariana, quien dirige un centro de estudios asociado a un ex alto cargo de Isabel Díaz Ayuso. Entre las supuestas subidas que citan los populares están las del IVA de la luz o de los alimentos, las cuales simplemente volvieron a su tipo original después de haberlo rebajado temporalmente debido a conflictos como las guerras en Ucrania o Irán.

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Además, incluyen en este recuento los aumentos de las bases mínimas y máximas de cotización que se producen automáticamente cuando sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si se aplica esta misma lógica contable al mandato de Mariano Rajoy, el Ministerio de Hacienda calculó que se elevaron 137 veces los impuestos, aunque la cifra real ajustada por este método fue de 78, lo que evidencia que el criterio utilizado es arbitrario y no refleja cambios sustanciales en la política fiscal.

Datos precisos sobre la construcción de viviendas

En el terreno de la vivienda, Pedro Sánchez afirmó que se han construido un millón de viviendas durante su mandato, igualando la promesa ejecutada por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la realidad estadística indica que desde 2018 se han construido 752.000 viviendas, lo que representa un ritmo anual de aproximadamente 94.000 unidades. Esta distinción es clave para entender la brecha entre la promesa política y el dato físico de terminación de obras.

Cuando el Gobierno habla de construcción, a menudo se refiere a los 940.000 visados de construcción que se han entregado en estos años. Los visados son la autorización inicial antes de que arranque la obra, lo que significa que existen proyectos aprobados que aún no se han materializado completamente en ladrillo. Por tanto, mientras el dato de obra nueva terminada es de 752.000, el volumen de actividad planeada y autorizada es considerablemente mayor, reflejando una intención de mercado que podría no haberse traducido plenamente en edificios habitados.

El mercado de alquiler y la seguridad jurídica

Alberto Núñez Feijóo vinculó la desaparición de 400.000 viviendas del mercado de alquiler con la okupación, un argumento que ni siquiera defienden las principales patronales inmobiliarias. Esta cifra equivale técnicamente a la caída de ofertas en el portal Idealista entre 2018 y 2025, pero atribuir la causa principal a la okupación es una simplificación excesiva. Una mayor estabilidad en los alquileres disminuye la oferta porque hay menos salidas de personas de sus casas, un factor estructural que explica por qué la caída ha sido más acuciada en regiones como Catalunya.

No obstante, existe un consenso real entre propietarios e inmobiliarias sobre la queja por la inseguridad jurídica. Los cambios normativos y los topes a los precios pueden influir en que parte del alquiler se vaya a la compraventa o se deje de comercializar, lo que reduce la liquidez del mercado de arrendamientos. Este fenómeno de salida de oferta responde a factores económicos y legales complejos que van mucho más allá de la simple presencia de okupas.

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Claridad en pensiones y salario medio

La declaración de Alberto Núñez Feijóo sobre las pensiones también carece de fundamento, especialmente cuando cita al vicepresidente económico Carlos Cuerpo. En una entrevista en Onda Cero, el ministro de Economía no dijo que las pensiones fueran un problema, sino que afirmó claramente que la sostenibilidad de las pensiones y la deuda pública está garantizada. Cuerpo exigió a las fuerzas de la derecha, como el PP y Vox, que dejaran de emitir discursos alarmistas sin propuestas concretas.

Respecto al poder adquisitivo, los datos oficiales muestran que entre 2018 y 2024, el sueldo medio en España avanzó un 23%, alcanzando los 29.540,26 euros. Durante el mismo periodo, la inflación medida por el IPC subió un 19,3%. Esto resulta en una ganancia real de 4 puntos de poder adquisitivo para los trabajadores. El PP utiliza una métrica propia en términos netos, descontando impuestos y aplicando el efecto de no haber rebajado el IRPF, lo que les permite afirmar una caída del 3%, un cálculo que no refleja la realidad económica general del mercado laboral.

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda

Finalmente, la acusación de que el Ministerio de Vivienda apenas ejecuta su presupuesto es falsa según las estadísticas publicadas. En 2025, se reconocieron obligaciones por valor del 95,8% de lo adscrito a ese departamento, una cifra muy lejana al 29% que Alberto Núñez Feijóo aseguró durante el debate. Estos datos provienen de las estadísticas de ejecución presupuestaria que publica mensualmente el Ministerio de Hacienda y están auditados por la IGAE, ofreciendo una trazabilidad oficial incontestable.

La discrepancia entre el 29% mencionado políticamente y el 95,8% reconocido legalmente demuestra cómo la narrativa de campaña puede distorsionar la gestión administrativa. Los ciudadanos tienen acceso a estos datos verificables, lo que permite evaluar la eficacia real de las instituciones encargadas de los programas sociales y de vivienda, más allá de los eslóganes electorales.