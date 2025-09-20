Venus Williams se casa en Italia: Un Homenaje a su Madre, Pilar Fundamental

La tenista Venus Williams celebra su matrimonio con Andrea Preti en Italia, un evento que resalta la figura de su madre, Oracene Price, como el principal apoyo y guía en su exitosa carrera en el tenis. La historia familiar, desde los inicios en Compton hasta el éxito mundial, se entrelaza con el papel crucial de Oracene en el desarrollo de sus hijas, Serena y Venus.

Venus Williams vivirá este viernes un día muy especial fuera de la cancha. La tenista estadounidense contraerá matrimonio con el modelo y actor italiano Andrea Preti en la isla italiana de Ischia, y allí estarán presentes sus seres queridos y principales apoyos a lo largo de sus 45 años: sus padres y su hermana Serena Williams .

Tanto Serena como Venus Williams mantienen una estrecha relación con su madre, Oracene Price, a quien ambas siempre han considerado el pilar fundamental de sus exitosas trayectorias en el mundo del tenis. \La historia de Oracene Price es anterior a su encuentro con Richard Williams, padre de Serena y Venus. Conocida cariñosamente como Brandy, Oracene nació en Michigan, en una familia humilde. Su padre, trabajador en el delta del Mississippi, y la dedicación de sus padres le permitieron estudiar Enfermería en la Universidad Western de Michigan. Antes de conocer a Richard Williams, Oracene estuvo casada con Yusef Rasheed, con quien tuvo tres hijas: Yetunde, Lyndrea e Isha Price. Yetunde, la mayor, nacida en 1972, fue propietaria de un salón de belleza y estudió enfermería; Lyndrea es diseñadora web y la menor, Isha, es abogada. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Oracene fue el fallecimiento de su hija Yetunde en 2003, quien fue víctima de un tiroteo en Compton, dejando tres hijos. Serena Williams compartió en una entrevista que la muerte de su hermana fue devastadora pero que con el tiempo logró aceptarlo. En 1979, Oracene conoció a Richard Williams en una parada de autobús en Los Ángeles, donde trabajaba como enfermera. Richard, impresionado por ella, le manifestó su deseo de casarse y formar una familia numerosa. Richard Williams ya tenía cinco hijos de su matrimonio anterior. El flechazo fue mutuo y se casaron en 1980. \Tras observar la victoria de Virginia Ruzici en el Abierto de Francia de 1978 y el premio de 20.000 dólares, Richard Williams elaboró un plan detallado de 78 páginas para convertir a sus hijas, aún por nacer, en tenistas profesionales. Aunque sin experiencia previa en el deporte, Richard aprendió de forma autodidacta a través de vídeos. El 17 de junio de 1980 nació Venus, seguida por Serena el 26 de septiembre de 1981. Los primeros años de la familia transcurrieron en Compton, California, un lugar con una fuerte cultura afroamericana. Desde pequeñas, Serena y Venus comenzaron a jugar al tenis, bajo la tutela de Richard, quien reconoció el potencial de sus hijas. Posteriormente, la familia se mudó a Florida gracias a una oferta de entrenamiento gratuito del entrenador Rick Macci. En esos primeros años, Oracene fue el sostén económico de la familia, mientras Richard se enfocaba en los entrenamientos. Macci destacó el papel de Oracene como la fuerza tranquilizadora y protectora, asegurándose de que las niñas tuvieran una vida equilibrada. Serena Williams ha reconocido el apoyo vital de su madre, afirmando que sin su fe y apoyo, no habrían sobrevivido. La historia de las hermanas se llevó a la gran pantalla con la película El método Williams, por la que Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor en 2021. Venus también ha expresado su gratitud hacia su madre por cuidar de su salud mental y la de su hermana, especialmente durante los momentos de alta presión. Venus destacó la importancia de la terapia para prepararse mentalmente y fortalecerse ante los desafíos, una filosofía que su madre siempre inculcó en ellas. El padre se enfocó en la estrategia y la motivación, mientras Oracene se encargó de la guía constante y la disciplina. Serena ha comentado que su madre mantiene la calma incluso en situaciones tensas, mostrando alivio al finalizar los partidos





