Venus Williams celebra su boda en Italia con el apoyo de su familia: Un tributo a Oracene Price

La tenista Venus Williams se casa en Italia, rodeada de su familia, incluyendo a su madre Oracene Price, pilar fundamental en su carrera y vida. La historia de la familia Williams, desde los inicios en Compton hasta el éxito en el tenis profesional, destacando el papel clave de Oracene en el apoyo emocional y la disciplina de Venus y Serena.

Venus Williams vivirá este viernes un día muy especial fuera de las canchas de tenis. La reconocida tenista estadounidense se une en matrimonio con el modelo y actor italiano Andrea Preti en la encantadora isla de Ischia , Italia. En este evento significativo, Venus estará rodeada por sus seres queridos y pilares fundamentales a lo largo de sus 45 años de vida: sus padres y su hermana Serena Williams .

La conexión familiar es un factor clave en la vida de las hermanas, especialmente la relación que tienen con su madre, Oracene Price, a quien ambas consideran la columna vertebral de sus exitosas carreras en el mundo del tenis. La influencia y el apoyo de Oracene han sido cruciales en el desarrollo de Venus y Serena, forjando una base sólida para sus logros deportivos y personales. La historia de Oracene Price es rica y multifacética, comenzando mucho antes de su encuentro con Richard Williams, el padre de Serena y Venus. Nacida en Michigan, Oracene creció en una familia humilde donde su padre trabajaba como obrero. A pesar de las circunstancias, sus padres priorizaron su educación, lo que le permitió estudiar Enfermería en la Universidad Western de Michigan. Antes de conocer a Richard Williams, Oracene estuvo casada con Yusef Rasheed, con quien tuvo tres hijas: Yetunde, Lyndrea e Isha Price. Yetunde, la hija mayor, quien lamentablemente falleció en 2003, jugó un papel importante en la vida de sus hermanas, brindando apoyo y cariño. La pérdida de Yetunde fue un momento doloroso para la familia, pero también fortaleció los lazos entre las hermanas y su madre. La resiliencia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades son valores que Oracene inculcó en sus hijas, quienes han demostrado una gran fortaleza a lo largo de sus carreras. La determinación de Oracene y su papel de apoyo incondicional han sido fundamentales en la formación de las tenistas.\En 1979, tras el fallecimiento de su primer marido, Oracene conoció a Richard Williams en Los Ángeles. Richard, impresionado por Oracene, le propuso matrimonio de inmediato, demostrando su fuerte conexión y visión de futuro. Richard, ya padre de cinco hijos de un matrimonio anterior, y Oracene, encontraron en el amor y la unión familiar la base para construir un futuro juntos. La historia de Serena y Venus como tenistas profesionales comienza con la visión de Richard Williams. Inspirado por el éxito de la tenista rumana Virginia Ruzici, Richard desarrolló un plan detallado de 78 páginas para entrenar a sus hijas. Sin experiencia previa en tenis, Richard se convirtió en autodidacta, estudiando videos y estrategias para enseñar a sus hijas. Venus nació en 1980 y Serena un año después, marcando el inicio de un viaje lleno de dedicación y esfuerzo. La familia, inicialmente radicada en Compton, California, se mudó a Florida para recibir entrenamiento del reconocido entrenador Rick Macci, quien reconoció el potencial de las hermanas. En estos primeros años, Oracene, con su trabajo, fue el sustento económico de la familia, permitiendo a Richard enfocarse en el entrenamiento de sus hijas. Macci destacó la importancia de Oracene como figura de apoyo y guía para las jóvenes tenistas. Serena Williams ha reconocido públicamente la vital importancia de su madre para la familia, resaltando su fe y apoyo incondicional. La historia de las hermanas Williams ha sido llevada al cine en la película El método Williams, que obtuvo un reconocimiento especial para Will Smith por su interpretación del padre de las tenistas. La película refleja el esfuerzo y la dedicación de toda la familia, especialmente el papel fundamental de los padres.\Venus ha expresado su gratitud hacia su madre por su apoyo constante en el bienestar mental de ella y su hermana, especialmente durante los momentos de alta presión en sus carreras. La importancia de la salud mental y la preparación emocional son aspectos fundamentales que Oracene inculcó en sus hijas, quienes han sabido enfrentar los desafíos con fortaleza y determinación. La disciplina, la perseverancia y el apoyo emocional fueron clave para el éxito de las hermanas Williams. Venus reveló que su madre siempre les animó a buscar terapia y a prepararse para cualquier eventualidad en la vida, destacando su enfoque en la fortaleza mental. Oracene fue el pilar emocional, mientras que su padre se centró en la estrategia y la motivación. Serena ha descrito a su madre como una figura estoica y serena, incluso en los momentos de mayor tensión. La historia de las hermanas Williams es un ejemplo de perseverancia, dedicación y el valor de la familia. La unión familiar, el apoyo incondicional de los padres y la determinación de las hermanas han sido elementos claves en sus carreras profesionales y personales. El matrimonio de Venus Williams representa un nuevo capítulo en su vida, pero siempre con el apoyo de su familia, especialmente de su madre, quien ha sido una constante en su vida





