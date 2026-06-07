Ventura y Fernández triunfan en la corrida de rejones que cerró la Feria del Corpus

Diego Ventura y Sebastián Fernández salieron a hombros en el último festejo del abono de la Feria del Corpus tras obtener tres orejas cada uno. La corrida, con toros de Zahariche y Los Espartales, destacó por el arte y la valentía de los rejoneadores en una plaza llena.

La Feria del Corpus cerró su abono con una emocionante corrida de rejones donde Diego Ventura y Sebastián Fernández destacaron al salir a hombros tras obtener tres orejas cada uno.

El evento, tradicionalmente consolidado, apostó por innovaciones que atrajeron más atención, incluyendo la presencia de dos rejoneadores de renombre en un escenario de alta competencia. La corrida contó con un encierro de ganaderías prestigiosas como Zahariche, que volvía a la plaza después de trece años, y Los Espartales. Ventura deslumbró con su maestría y dominio de la cuadra, especialmente en su primer toro, donde ejecutó toreo a la jineta y banderillas con gran riesgo, logrando una oreja.

En su segundo, ofreció una labor magistral con momentos emotivos, incluyendo un brindis a Sebastián Fernández (padre) y una collera con el sobresaliente José Antonio Mancebo, consiguiendo dos orejas. Fernández, por su parte, enfrentó complicaciones con sus dos toros, el primero devuelto por flojedad y el sexto, sobrero, con carencias de celo.

A pesar de ello, mostró un toreo valiente y arriesgado, clavando banderillas al estribo y apurando distancias, lo que le valió dos orejas en su segundo y palmas en el último por fallar con el rejón de muerte. El festejo, celebrado en Granada el 7 de junio de 2026, registró más de tres cuartos de entrada y contó con la actuación sobresaliente de Mancebo. Al finalizar, ambos rejoneadores fueron sacados en hombros en una jornada que reafirmó su nivel artístico





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