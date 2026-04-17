Ventas del Sector Servicios Siguen en Auge y Crean Empleo Sostenido

El sector servicios de España encadena 23 meses de crecimiento en ventas interanuales, impulsado por los otros servicios y el comercio, y el empleo del sector acumula crecimientos ininterrumpidos desde abril de 2021.

El sector servicios de la economía española demuestra una notable y persistente fortaleza, tal como lo confirman los últimos datos de febrero. Las ventas de este importante sector han logrado encadenar ya 23 meses consecutivos registrando tasas interanuales positivas, lo que subraya una tendencia de crecimiento sostenido y robusto.

Según las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la dinámica del sector servicios se puede desglosar aún más. Dentro de este amplio sector, el subsegmento del comercio experimentó un incremento en sus ventas del 0,8% durante el segundo mes del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Paralelamente, los llamados otros servicios, que engloban una gran diversidad de actividades económicas como el transporte, la hostelería, la información y comunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como las actividades administrativas y servicios auxiliares, mostraron una facturación aún más dinámica, registrando un aumento del 2,9% respecto a febrero de 2025.

Si se aplican las correcciones pertinentes para eliminar los efectos estacionales y de calendario, que suelen distorsionar las comparaciones interanuales al no reflejar fluctuaciones naturales o eventos específicos, la facturación total del sector servicios exhibió un incremento del 1,9% en febrero. Este porcentaje representa una mejora significativa, siendo cuatro décimas superior a la tasa de crecimiento registrada en el mes anterior.

Este repunte en la serie corregida es especialmente relevante porque también extiende la racha de incrementos interanuales en la facturación de los servicios a 23 meses consecutivos.

Además, la perspectiva de la evolución mensual, comparando febrero con enero, revela un panorama alentador. Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, las ventas del sector servicios experimentaron un aumento del 0,2%. Este dato contrasta marcadamente con el retroceso del 1,3% que se había registrado en enero, indicando una recuperación en la actividad mensual y una tendencia positiva que retoma fuerza.

En lo que respecta al empleo, el sector servicios también continúa siendo un motor de creación de puestos de trabajo. En febrero, el empleo creado por este sector ascendió a un 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta tasa de crecimiento del empleo es una décima superior a la registrada en el mes previo, lo que sugiere una aceleración en la generación de puestos de trabajo.

La buena noticia es que la ocupación en el sector servicios ha mostrado una tendencia de crecimiento ininterrumpida desde abril de 2021, acumulando así un periodo prolongado de expansión del empleo que demuestra la resiliencia y el dinamismo de este sector fundamental para la economía española.

La continuidad de estas tendencias positivas en ventas y empleo para el sector servicios, incluso con posibles desafíos económicos globales, proyecta una imagen de solidez y capacidad de adaptación. La diversificación dentro de los otros servicios, en particular, parece estar jugando un papel crucial en esta fortaleza, mientras que el comercio, aunque con un crecimiento más moderado, sigue contribuyendo positivamente. La corrección de los efectos estacionales y de calendario, que a menudo ocultan las tendencias subyacentes, confirma la solidez del crecimiento, y la mejora en la comparación mensual refuerza la idea de una recuperación en la dinámica de la actividad.

El mercado laboral del sector servicios, por su parte, sigue fortaleciéndose, con un crecimiento constante del empleo que beneficia a amplios segmentos de la población activa.

La inversión en este sector, la innovación y la adaptación a las nuevas demandas del mercado serán claves para mantener esta trayectoria positiva en los próximos meses y consolidar la recuperación económica. La capacidad de generar empleo de forma sostenida es un indicador muy positivo de la salud estructural del sector, que sigue demostrando ser un pilar fundamental en la recuperación y el crecimiento de la economía española





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