Las ventas de vehículos eléctricos en España superan el 12% del mercado. Anfac advierte del impacto de retirar ayudas y solicita extensión del presupuesto.

El sector de la automoción española registra un hito histórico con la comercialización de vehículos eléctricos antes de finalizar el mes actual, superando el 12% de todas las ventas de coches nuevos. Según los datos oficiales recopilados por Anfac e Ideauto, esta cifra representa una cuota de mercado sin precedentes que consolida la transición hacia la movilidad sostenible en el país.

El crecimiento interanual se aproxima al 50%, una expansión robusta impulsada por la entrada en vigor de nuevos modelos y la respuesta del consumidor ante la disponibilidad de ofertas competitivas. Esta tendencia positiva confirma que la electrificación no es una fase pasajera, sino una estructura definitiva dentro del panorama automovilístico nacional durante este año.

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Liderazgo de marcas como Kia y Leapmotor

Kia completa el podio de fabricantes con un desempeño destacado en la planta de Figueruelas, donde se han superado las 7.500 matriculaciones desde enero, una cifra casi cinco veces superior a la registrada el año anterior. Este aumento masivo refleja la capacidad de la industria española para producir vehículos de alta demanda y reorientar la producción hacia tecnologías menos contaminantes.

Leapmotor emerge como la marca con mayor tasa de crecimiento, aunque sus volúmenes totales aún no alcanzan los niveles de los gigantes del sector. A su lado, Stellantis también registra subidas importantes en sus indicadores, consolidando una competencia feroz por la atención del comprador que beneficia la innovación tecnológica en el segmento.

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Modelos líderes y consolidación del mercado

Dentro del ranking de modelos, la berlina eléctrica ocupa la posición de mayor ventas del mercado, a punto de encadenar su tercer año consecutivo en la cima. Su éxito se debe a un equilibrio entre autonomía, precio y diseño que resuena con la flota de particulares y empresas que buscan reducir su huella de carbono operativa.

El segundo puesto lo disputa el modelo de Tesla, que logra más de 5.200 entregas, mientras que el Kia EV3 se posiciona en la cuarta posición con más de 5.000 unidades. Estos datos demuestran que la oferta se diversifica, permitiendo a los consumidores elegir entre diferentes segmentos de tamaño y precio sin comprometer la tecnología de propulsión eléctrica.

Impacto de las ayudas y posición de Anfac

El Ministerio de Industria y Turismo ha notificado que los fondos para la compra de eléctricos e híbridos enchufables del programa de ayudas están agotados. Anfac advierte que el fin abrupto de estos incentivos causará una caída drástica en las ventas, replicando los patrones de estancamiento observados en ciclos anteriores cuando las medidas de apoyo desaparecieron sin transición.

La asociación de fabricantes pide urgentemente ampliar el presupuesto para lo que queda de año y garantiza que ninguna solicitud nueva quede en lista de espera. Anfac exige impulsar un plan de ayudas retroactivo y dar continuidad al esquema Auto+ a partir de 2027, asegurando que la estabilidad financiera del sector no se vea amenazada por decisiones presupuestarias improvisadas.

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Estabilidad industrial y compromiso futuro

La electrificación representa un reto crítico para España en comparación con otros países europeos, ya que tanto los fabricantes de vehículos como los de componentes han comprometido inversiones masivas para mantener la estabilidad de nuestras fábricas y proteger a sus trabajadores. Este compromiso estratégico es fundamental para evitar la pérdida de competitividad y garantizar que la industria automotriz nacional siga siendo un motor económico clave en los próximos años.