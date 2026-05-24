Ventaja! ZP adquiere frío en la sombra. La Flotilla acusa a la Ertzaintza

En esta noticia, se abordan las acusaciones de la flotilla contra la Ertzaintza y la columna de opinión que se ocupa de la realidad de uno de los epizotas de su gobierno. Además, Trump dice que se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz y se anuncia el próximo anuncio, y se habla de una intriga de historias superpuestas en un libro y de la posibilidad de la corrupción y la mala muerte en política.

La Flotilla acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras 'la violenta agresión' sufrida en el aeropuerto de Bilbao Trump dice que se están 'discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz' y que se 'anunciará próximamente' Yu Tsun —chino tenía que ser— que participa en una intriga de historias superpuestas, descubre que el laberinto de la vida no es un espacio físico sino temporal y termina rindiéndose a la autodestructiva utilidad del mal.

Ni una sola vez me habla de dinero como aspiración propia. Tampoco parece envidiar el de los demás. para que Felipe no se enterara, en la mía para investigar el 'tamayazo', en la Moncloa en todos los momentos cruciales, en Toledo cuando ha hablado delante de mí de cómo ganar dinero. Ni en concreto, ni en abstracto. Ni siquiera en broma.

Se hablaba del mar y de los peces, de Dios y de la Virgen, de muchos otros temas personales, sobre todo de política, pero nunca de negocios





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