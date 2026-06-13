Venezuela y Estados Unidos coordinan operación que resulta en la muerte del líder del Tren de Aragua

El Gobierno de Venezuela ha confirmado la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', líder máximo de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación conjunta con Estados Unidos en el estado Bolívar.

El Gobierno de Venezuela ha confirmado la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', líder máximo de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación conjunta con Estados Unidos en el estado Bolívar.

La operación se desarrolló mediante cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Guerrero Flores, calificando al Tren de Aragua como una organización terrorista.

'Niño Guerrero' había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2025 y se encontraba prófugo desde 2023 después de un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua. El Ejecutivo venezolano reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anunció que continuará adoptando medidas para garantizar la paz y la protección del pueblo venezolano





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