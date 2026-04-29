Venezuela firma contrato con ENI para impulsar producción de gas y crudo en Junín-5

El Gobierno venezolano y la compañía italiana ENI firmaron un acuerdo para aumentar la producción de gas y crudo en el campo Junín-5, ubicado en la faja petrolífera del Orinoco. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó que este contrato representa una de las mayores inversiones para el país, mientras que ENI espera definir un plan de inversión antes de fin de año.

El Gobierno de Venezuela firmó este martes un nuevo contrato con la compañía italiana ENI , considerado como una de las apuestas más importantes para impulsar la producción de gas y crudo en el campo Junín-5 , ubicado en la faja petrolífera del Orinoco, en el sur del país.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, suscribieron el acuerdo en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, destacó que este contrato representa una de las mayores inversiones planificadas para Venezuela.

Rodríguez subrayó que ENI ha mantenido sus operaciones en el país desde 1998, a pesar de las sanciones impuestas en 2019 que llevaron al cese de actividades de otras multinacionales petroleras. La mandataria resaltó que este acuerdo marca un hito en las relaciones entre ENI y Venezuela, calificándolo como una de las apuestas más significativas en los últimos tiempos.

Por su parte, el director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, manifestó que la empresa tiene grandes proyecciones para el campo Junín-5, operado en conjunto con PDVSA, y que buscan acelerar la producción. Descalzi añadió que las condiciones son favorables y que esperan definir un plan de inversión antes de fin de año, incluyendo inversiones adicionales para el mercado doméstico de gas y la posibilidad de desarrollar gas para exportación.

Según la prensa presidencial, el acuerdo también abarca operaciones de crudo liviano. El campo Junín-5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, ha sido administrado durante más de una década por PetroJunín, una asociación entre PDVSA y ENI, con mayor participación de la estatal venezolana. Este nuevo contrato se suma a otros ya firmados con empresas como Chevron y Repsol, luego de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones al mercado petrolero venezolano impuestas en 2019





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