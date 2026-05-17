Venezuela expulsa a Alex Saab, exministro y empresario colombiano, a Estados Unidos por presuntas violaciones de la ley

El exministro y empresario colombiano Alex Saab ha sido deportado a Estados Unidos por presuntas violaciones de la ley ocurridas en ese país, según ha informado el SAIME, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela. Saab regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros y fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional bajo la administración de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela ha expulsado al exministro y empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos por las presuntas violaciones de la ley ocurridas en ese país, según el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Miles le han acusado de enriquecimiento ilícito mediante contratos gubernamentales en EE. UU. durante años. Saab regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros y fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional bajo la administración de Nicolás Maduro





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