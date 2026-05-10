Venezuela en CiJ: venezolano multinarional Rodríguez defiende 'derechos históricos' ante Guyana

La presidenta encarada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los 'derechos históricos' de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. La CIJ celebra audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades. La controversia gira en torno a la región del Esequibo, rico en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los 'derechos históricos' de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Hay a, que celebra audiencias públicas hasta el 11 de mayo sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo .

'En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio', escribió Rodríguez en Telegram





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