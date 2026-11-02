Vega, el artista maldito: Biografía de Jordi Tormo y el mito del pop español

Análisis de la nueva biografía de Vega en Muzikalia por Jordi Tormo. Desmitificamos la imagen del genio incomprendido y revelamos los secretos de su vida itinerante y su legado en el pop.

Recientemente se ha publicado una nueva obra en Muzikalia, titulada simplemente " Vega" y escrita por el periodista Jordi Tormo. Este libro ofrece una biografía detallada del músico Antonio Vega, contando con la autorización expresa de su familia. La publicación incluye materiales inéditos como diarios, poemas y notas personales que permiten profundizar en la vida del artista.

Mitología alrededor de la figura de Vega

En Latinoamérica es común encontrar al "consentido", un artista tan querido que se le toleran incluso sus errores más graves. Este fenómeno también existe en la música española, donde Vega sigue rodeado de un cierto misterio a pesar de la gran cantidad de información disponible sobre él. El libro ha sido bienvenido por los seguidores del llamado "chico triste y solitario", aunque esta descripción simplista era rechazada con indignación por el propio Antonio.

Also read Covadonga, dueña de un obrador en un pueblo de 800 habitantes: 'Hacemos 2.000 sobaos al día, vendemos mucho'

La obra contiene testimonios de más de una decena de colegas que hablan de él en términos muy elogiosos. Sin embargo, existe una advertencia importante: ya no se necesita más mitificación del artista. El problema es que Antonio Vega, y aún sigue estando, protegido por varios círculos de seguridad que impiden una visión objetiva. Las discográficas pueden enfadarse por sus evasivas, pero mantienen el discurso sobre su genialidad.

Una vida marcada por la inestabilidad

Los músicos que trabajaron con él tienden a unirse en su defensa, y los fans conservan una visión romántica del personaje que no coincide con la realidad. Antonio llevaba una vida muy itinerante. Tormo detalla con precisión sus numerosas casas en el campo y en la ciudad, sin olvidar los hoteles que lo alojaron durante largas temporadas. Sin embargo, esas estancias solían ser cortas.

Advertisement

El consumo de ciertas sustancias solía ir acompañado de incendios provocados por su tendencia a desmayarse. Antonio disimulaba esa vida caótica con una pose de afable perplejidad. También mentía cuando era necesario, y lo hacía con gran eficacia. Incluso cuando se veía obligado a hacer duetos, aguantaba en silencio, pero fuera de los micrófonos criticaba severamente a sus supuestos colaboradores, pues tenía una idea muy clara de su propio valor.

Actitud profesional y legado musical

Mostró impasibilidad al saber el resultado de la película del debut de González Iñárritu. No hizo ningún esfuerzo por verla, ya que su única preocupación eran los derechos de autor. Su evolución musical demuestra una notable capacidad de reciclaje. Aunque era un fanático del rock progresivo, encontró su lugar en otros géneros, adaptándose a las exigencias del mercado sin perder su esencia.

Solía justificar su dedicación a tocar en salas pequeñas buscando intimidad con sus seguidores. No obstante, en momentos de sinceridad reconocía que era una manera de hacer dinero evitando la vigilancia de Hacienda. Esta realidad explica que, a medida que avanzaban los años ochenta, renunciara a la vida nocturna de Madrid. El texto concluye sugiriendo que debemos evitar los juicios de valor rápidos, recordando la canción de Joe South sobre no criticar hasta haber caminado mil metros en los zapatos de otra persona.