Vecinos de Tarragona se movilizan contra una planta de pirólisis que consideran una incineradora de residuos

Vecinos de la Selva del Camp y entidades ambientales denuncian que la planta de pirólisis proyectada en el pueblo es en realidad una incineradora de residuos que tratará 80.000 toneladas de plásticos al año.

Un pequeño pueblo de Tarragona se moviliza contra la instalación de una de las mayores plantas de pirólisis proyectadas en el Estado. Vecinos de la Selva del Camp y entidades ambientales denuncian que se trata de una incineradora de residuos que tratará 80.000 toneladas de plásticos al año.

Alertan de posibles "irregularidades" en la tramitación ambiental y urbanística del proyecto. La principal actividad de este tipo de industrias es la quema de neumáticos, caucho y embalajes, entre otros, para crear aceite pirolítico, destinado a la industria de las poliolefinas, las ceras o los asfaltados. El proyecto se desarrollará en dos fases, una fase inicial de 40.000 toneladas/año y una posterior con otra línea de tratamiento de 40.000 toneladas/año.

Sería la planta de la compañía con la producción más alta en España y, probablemente, una de las mayores plantas de pirólisis de residuos plásticos e industriales proyectadas actualmente en el Estado. Generaría tres fracciones diferenciadas: un gas, un líquido y un residuo sólido. Este último sería un tipo de carbón sin una utilidad clara. La principal crítica en cuanto a la actividad se centra en el destino final de los productos resultantes.

Arribas sostiene que de las 80.000 toneladas de residuos tratados sólo se obtendrían aproximadamente 30.000 toneladas de aceites. La pregunta es qué pasa con el resto. El resto se quema, o sea, es una actividad de incineración. Según Arribas, una parte de los gases generados se utilizaría como combustible para mantener la temperatura del proceso y el resto sería quemado.

Por este motivo considera que la planta no se puede presentar como una instalación de economía circular ni de reciclaje avanzado, sino como una infraestructura asimilable a una incineradora. El ecologista también alerta de las emisiones asociadas a la combustión de los gases generados durante el proceso. Según explica, la documentación prevé la emisión de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, amoníaco, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas y furanos.

Más allá de los aspectos ambientales, parte de las críticas se centran en la tramitación administrativa del proyecto. Arribas considera que la planta debería haber sido sometida a un procedimiento de autorización ambiental integrada, competencia de la Generalitat, y no a una simple licencia ambiental municipal. Según el ecologista, el volumen de combustión previsto obligaría a aplicar un procedimiento ambiental más exigente y cuestiona que la licencia se haya tramitado sin disponer de la correspondiente declaración de impacto ambiental.

La planta se ubicaría a 200-300 metros de masías y a un kilómetro del núcleo de población. Arribas también crítica la modificación urbanística impulsada para facilitar la implantación de la empresa. La fábrica se instalará en tres parcelas del polígono Xalamec. Dos están contiguas y la tercera queda al otro lado de la calle del Tossal, sin salida.

El Ayuntamiento de La Selva del Camp tramitó una modificación puntual para que aquel tramo de calle pase a ser Crit d'alerta d'entitats locals per l'impacte de la gigafactoria d'IA: Consumirà l'aigua anual de Móra la Nova i Móra d'Ebre juntes





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