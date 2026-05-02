Vecinos de Santa Marta en Santiago de Compostela Exigen Soluciones ante el Aumento del Tráfico de Drogas

Residentes del barrio de Santa Marta en Santiago de Compostela han formado una plataforma para denunciar la proliferación del tráfico de drogas y la creciente inseguridad en sus calles. Exigen mayor presencia policial y soluciones efectivas a las autoridades.

La comunidad del barrio de Santa Marta en Santiago de Compostela se encuentra en una situación de creciente preocupación y malestar debido a la proliferación del tráfico y consumo de drogas en sus calles.

Durante meses, los residentes han denunciado la presencia de puntos de venta de cocaína y heroína, así como el aumento de la inseguridad que esto conlleva. Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, han decidido organizarse y crear la Plataforma Santa Marta Segura, con el objetivo de exigir medidas urgentes para recuperar la tranquilidad y seguridad en su vecindario.

José Manuel López, presidente de la plataforma, describe una realidad alarmante: la presencia constante de drogodependientes y personas que transportan dosis de droga, a menudo camuflándose como peregrinos. La situación ha llegado a tal punto que los vecinos se enfrentan a escenas degradantes y peligrosas, como excrementos humanos, jeringuillas abandonadas y rastros de sangre en la vía pública.

López relata cómo, en una zona cercana a un puente, se acumulaban miles de jeringuillas que permanecieron sin retirar hasta que la situación cobró notoriedad mediática. La Plataforma Santa Marta Segura ha emprendido diversas acciones para visibilizar su problemática y presionar a las autoridades. Han recogido más de 6.000 firmas, las cuales han presentado a la Delegación del Gobierno, la Alcaldía de Santiago, la Fiscalía y la Policía Nacional.

En sus reuniones, han solicitado un análisis exhaustivo de la situación del barrio y un incremento significativo de la vigilancia policial. Sin embargo, hasta el momento, sus demandas no han sido atendidas de manera satisfactoria. López expresa su desánimo ante la falta de resultados concretos, a pesar de las promesas recibidas. La situación, lejos de mejorar, parece estar empeorando con el tiempo.

Los vecinos temen que la inacción de las autoridades esté permitiendo que el problema se consolide y se extienda. La Plataforma Santa Marta Segura advierte que la falta de control está facilitando el asentamiento de los puntos de venta de droga en el barrio, lo que aumenta la sensación de inseguridad y desesperación entre los residentes. Ante esta perspectiva, y como último recurso, los vecinos están considerando la posibilidad de contratar servicios de seguridad privada para protegerse.

Esta medida, aunque costosa, se plantea como una alternativa para garantizar su tranquilidad y seguridad, en caso de que las fuerzas de orden público no actúen con la diligencia necesaria. La Plataforma Santa Marta Segura se mantiene firme en su propósito de exigir a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto y que implementen soluciones efectivas para erradicar el tráfico de drogas y devolver la paz a su barrio.

La pregunta que queda en el aire es si las autoridades finalmente escucharán sus demandas o si los vecinos se verán obligados a asumir la responsabilidad de su propia seguridad





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