Los residentes del Valle de Mena exigen el cambio de colegio electoral tras ser asignados a una mesa lejana para alcanzar el mínimo de votantes en las elecciones generales.

Los residentes de Nava de Ordunte, situados en el corazón del Valle de Mena, han manifestado su profunda indignación ante la decisión de la Junta Electoral Provincial de cambiar su colegio electoral habitual. Este centro, que tradicionalmente se encuentra a apenas tres kilómetros de sus hogares, ha sido trasladado a la localidad de Artieta, ubicada muy cerca de la frontera con el País Vasco. Este cambio drástico ha generado una oleada de quejas entre la población local, quienes consideran la medida como un error administrativo grave e injustificado.

La lejanía impide el acceso democrático local

La Junta Electoral Provincial ha censado a estos vecinos en la lejana mesa de Artieta, una decisión que contradice el principio de proximidad electoral. Según explican los afectados, la razón oficial de este reasentamiento es mantener operativa la mesa electoral de Artieta, ya que con la incorporación de los vecinos de Nava de Ordunte se consigue alcanzar el mínimo necesario de doscientos votantes. Inma, una de las vecinas afectadas, señala que nadie debería verse perjudicado únicamente para beneficiar a otros residentes, subrayando que la ley defiende el derecho de cada ciudadano a votar en la mesa más cercana a su domicilio.

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Obstáculos logísticos y peligros en la ruta

Para facilitar el traslado a la nueva ubicación, las autoridades han puesto a disposición de los vecinos un único viaje en autobús, una medida que la mayoría considera insuficiente. Muchos habitantes optan por compartir sus propios vehículos, pero la ruta no está exenta de riesgos. La carretera que separa Nava de Ordunte de Artieta es de montaña, estrecha y presenta numerosas curvas cerradas. Inmaculada, otro residente, relata que el año pasado el autobús que realizaba el trayecto patinó y estuvo a punto de salirse por la cuneta, lo que genera temor por la seguridad en estas condiciones climatológicas o de tráfico adversas.

Reacciones de los vecinos y sospechas de interés político

La frustración entre los vecinos ha alcanzado niveles altos, con comentarios que van desde la impotencia hasta la sospecha de malas intenciones. Avelina asegura que es imposible encontrar una solución peor y se pone enferma de solo pensarlo. José considera el error gigante y bromea con pesadez diciendo que la próxima vez los enviarán a Madrid para votar. Por su parte, otra mujer no descarta que haya alguien actuando de forma interesada para impedirles votar cómodamente. Avelina ha presentado todo tipo de alegaciones contra la decisión, pero todas han sido rechazadas sin éxito.

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Posibles acciones legales y consecuencias futuras

Frente a la firmeza de la Junta Electoral, los vecinos del Valle de Mena están considerando llevar el caso ante los tribunales si en las próximas elecciones municipales les vuelven a asignar el colegio de Artieta. Inmaculada expresa el deseo de no tener que acudir a la justicia, debido al coste económico en abogados y desplazamientos, fondos que prefiere destinar a otras necesidades más útiles para su pueblo. Esta amenaza legal refleja la tensión creciente entre la administración y la ciudadanía, quien siente que su derecho al voto está siendo obstaculizado por burocracia innecesaria y falta de empatía institucional.

El contexto de la participación en las elecciones generales

Esta disputa local se enmarca en el día de las elecciones generales del 29N, donde la participación se sitúa en el 68,16% según los últimos datos a las 18:00 horas. Mientras líderes políticos como Pedro Sánchez valoran la movilización y Pedro Antonio Sánchez ve sensaciones positivas, y Alberto Núñez Feijóo pide votar con memoria, los vecinos de Nava de Ordunte enfrentan una barrera geográfica artificial. Para ellos, la democracia no solo consiste en emitir un sufragio, sino en hacerlo desde un lugar accesible y seguro, algo que la actual asignación de colegios electorales está poniendo en riesgo grave.