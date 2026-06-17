Vecinos de La Cartuja reclaman explicaciones y mayor seguridad tras incendios en el PTR

Los vecinos del barrio zaragozano de La Cartuja están enfadados y tienen miedo debido a los incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano. El alcalde pedáneo, José María Lasaosa, afirma que merecen explicaciones y mayor seguridad.

Los vecinos del barrio zaragozano de La Cartuja están enfadados y tienen miedo debido a los incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado ( PTR ) López Soriano.

El alcalde pedáneo, José María Lasaosa, afirma que merecen explicaciones y mayor seguridad. En lo que va de año se han producido ya tres fuegos, que se suman a los ocho registrados en 2025, uno de ellos con el confinamiento preventivo de la población en el mes de agosto.

La Junta Vecinal, el grupo municipal de Medio Ambiente, el tejido asociativo y distintas organizaciones ecologistas han intensificado sus acciones para exigir información sobre las afecciones al aire, al subsuelo y, en definitiva, a la salud de la población. También reclaman una investigación que permita esclarecer el origen y la trazabilidad de los incendios, conocer si se han impuesto sanciones a las empresas responsables, reforzar los recursos de inspección y supervisar las licencias de actividad clasificada.

Con ese objetivo, han remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Seprona y a las empresas instaladas en el PTR. El incendio de esta semana se suma a otros registrados recientemente en las mismas instalaciones. El pasado 3 de mayo se declaró otro fuego de características similares en la planta de reciclaje de La Cartuja Baja, también durante la madrugada.

Apenas unas semanas antes, el 6 de abril, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir por otro incendio en el complejo. La extinción de este tipo de siniestros suele prolongarse durante horas debido a la naturaleza de los materiales almacenados. Los residuos destinados al reciclaje contienen con frecuencia elementos altamente combustibles, lo que dificulta las labores de los equipos de emergencia y obliga a mantener tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

Los vecinos del barrio de La Cartuja están enfadados y tienen miedo debido a los incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano. El alcalde pedáneo, José María Lasaosa, afirma que merecen explicaciones y mayor seguridad. La legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. Las consecuencias de los incendios trascienden el entorno inmediato del PTR y afectan a la salud de la población.

Los vecinos del barrio de La Cartuja están enfadados y tienen miedo debido a los incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano. El alcalde pedáneo, José María Lasaosa, afirma que merecen explicaciones y mayor seguridad. La legislación española presenta carencias respecto a otros países europeos en materia de gestión y almacenamiento de residuos. Las consecuencias de los incendios trascienden el entorno inmediato del PTR y afectan a la salud de la población. La situación es grave y debe ser abordada de manera urgente





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