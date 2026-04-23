Vanity Fair Brilla en la Feria de Abril con una Fiesta Lleno de Estrellas

Vanity Fair celebró su segunda edición del ‘Pescaito’ en la Feria de Abril de Sevilla, reuniendo a figuras destacadas de la cultura, la sociedad y la moda en una noche llena de flamenco, gastronomía andaluza y ambiente festivo. La revista reafirma su conexión con la capital andaluza, consolidando una tradición que comenzó hace 18 años.

Vanity Fair brilló nuevamente en el emblemático ‘Pescaito’ durante la Feria de Abril. Por segundo año consecutivo, la revista celebró entre albero, flamenco, fino, fritura andaluza y una distinguida selección de personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la moda, el tradicional ‘Alumbrao’ de la fiesta sevillana.

Este evento reafirma la consolidada relación de Vanity Fair con Sevilla, una historia de amor que comenzó hace 18 años con el lanzamiento de la revista y que, con el paso del tiempo, se ha fortalecido como un buen vino. La caseta, situada en la calle Pascual Márquez, estaba repleta de invitados deseosos de sumergirse en la magia de la noche sevillana.

Entre los asistentes destacaron Eugenia Osborne, quien expresaba su entusiasmo a Eduardo Navarrete; su hermana Alejandra, que compartió momentos con el diseñador; Paco León, cautivado por la decoración con peras; Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis, con su habitual discreción y elegancia; Carmen de la Puerta, Carmen Lomana, Gala González, la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de Narcís Rebollo y su cuñada Bárbara Mirjan, Rocco Ritchie, hijo de Madonna y Guy Ritchie, y la familia Assouline. La clave del éxito, como señaló Alberto Moreno, Head of Content de Vanity Fair, reside en la fusión de personajes diversos.

El director de la revista destacó la importancia de la presencia de Vanity Fair en Sevilla, resaltando la diversión y los valores de la feria, que se alinean con la filosofía de la publicación. La lista de invitados se completó con José Víctor Rodríguez y José Luis Medina (Victorio & Lucchino), Ana Cristina Portillo, Raquel Meroño, Teresa Baca, Carmen Farala, Alejandra Dominguez Gila, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón, Fabio Encinar, Natalia Osona, María Segarra, Luna Berroa, Isabel Marín y Nicolás Montenegro.

Alrededor de 80 invitados disfrutaron de largas mesas imperiales con una selección de la gastronomía andaluza, desde jamón y mariscos hasta frituras y tomate aliñado, en un ambiente animado por conversaciones y música. La decoración, con mesas y sillas rojas, flores, arreglos florales maximalistas, gitanillas y el neón con el logo de Vanity Fair, creaba una atmósfera festiva.

La noche continuó con las actuaciones de las voces de Así Canta Jerez, Demarco Flamenco, Xite & Clara Ferraro y Casa Vieja, quienes mantuvieron a los asistentes bailando hasta altas horas de la madrugada. El evento contó con el apoyo de firmas como IQOS, Lancôme, KIA, L’Oréal, Hoss Intropia, Cruzcampo, Paco & Lola, Covap y Elizabeth Arden. La fiesta, en la que todos se sentían como en casa, se prolongó hasta el amanecer.

Alberto Moreno, recordando un incidente del año anterior con su corbata, bromeó sobre la importancia de seguir la etiqueta sevillana, demostrando que Vanity Fair ya no es un novato en la Feria de Abril





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vanity Fair Feria De Abril Sevilla Celebridades Eventos Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En fotos: la fiesta del ‘Pescaíto’ de Vanity Fair en la Feria de Abril, cuando Sevilla brilló en la noche más mágicaPocos pudieron resistirse a la noche más esperada en la capital andaluza en la que se bailó y se celebró su tradicional ‘Alumbrao’

Read more »

Vanity Fair celebra el Alumbrao de la Feria de Abril con un evento multitudinarioVanity Fair ha celebrado por segundo año consecutivo el inicio de la Feria de Abril en Sevilla, reuniendo a personalidades destacadas de la cultura, la sociedad y la moda en su popular caseta. El evento reafirma la conexión de la revista con la ciudad y se convirtió en una noche llena de ambiente sevillano y encuentros sociales.

Read more »

Comienza la Feria de Abril de Sevilla con estilo y tradiciónLa Feria de Abril de Sevilla ha dado inicio con la noche del Pescaíto, marcando una semana de sevillanas, trajes de flamenca y paseos a caballo. Figuras como Cayetana Rivera, Victoria Federica y Manuela Villena han destacado por sus estilismos.

Read more »

IQOS y Vanity Fair dan el pistoletazo de salida para que comience la Feria de Abril de SevillaLa noche del 'pescaíto' tuvo dos claros protagonistas: IQOS y Vanity Fair en la cena inaugural que celebraron por segundo año consecutivo

Read more »

La noche del “pescaíto” junto a IQOS y Vanity Fair: cuando todo se enciendePorque Sevilla en abril siempre tendrá un color especial

Read more »

David de Miranda Triunfa en la Feria de Abril con una Actuación MagistralEl torero David de Miranda se alza como el gran triunfador de la duodécima corrida de abono de la Feria de Abril de la Real Maestranza de Sevilla, con una actuación memorable frente al toro del Parralejo, recibiendo dos orejas y el rabo. La corrida también contó con las actuaciones de Diego Urdiales y Emilio de Justo.

Read more »