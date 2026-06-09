Vandalizan máquinas de las obras de resignificación del Valle de los Caídos

Máquinas destinadas a las catas preliminares para la transformación del Valle de los Caídos aparecen vandalizadas con carteles de apología franquista y mensajes contra el presidente Sánchez, en el marco del proyecto acordado con el Vaticano para convertir parte del monumento en museo.

El Gobierno inició este lunes las obras de resignificación del Valle de los Caídos, con la llegada de las primeras máquinas perforadoras para realizar las catas del estudio previo.

Sin embargo, este martes dichas máquinas aparecieron vandalizadas, según informó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a RTVE.es. Los actos vandálicos consistieron en la colocación de carteles con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacen apología del franquismo y rezan "el Valle no se toca".

Este incidente ocurre en el marco del proyecto de transformación y resignificación del conjunto monumental, que incluye tanto la basílica como la explanada, y que se acordó entre el Gobierno y el Vaticano para "resignificar" el Valle de Cuelgamuros en marzo de 2025. El plan, que es el último paso dado para reconvertir este lugar ubicado en la sierra de Guadarrama, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, contempla convertir una parte del templo en museo para "contextualizar históricamente el monumento", sin que haya desacralización de la basílica, ya que se permitirá que continúe el culto. La cruz se mantendrá en su ubicación actual





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valle De Los Caídos Resignificación Vaticano Vandalismo Museo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vandalizan un mural LGTBI en Talavera de la Reina con mensajes de odio y símbolos nazisSe trata del sexto ataque contra este mural desde que fuera pintado en 2023.

Read more »

Capuchón abrirá el gesto de Borja Jiménez en homenaje a Sánchez MejíasEl sevillano lidiará en solitario tres toros de Domingo Hernández y tres de Cortés

Read more »

Sánchez se reúne con el Papa en la Nunciatura Apostólica antes de acompañarle al CongresoSaludo entre Pedro Sánchez y el papa León XIV durante la ceremonia de bienvenida del Palacio Real

Read more »

El Papa recibe a Pedro Sánchez en la sede de la Nunciatura ApostólicaEl papa León XIV recibe este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se aloja en su visita a Madrid. El coche en el que viaja Sánchez ya se encuentra en la Nunciatura para comenzar su reunión, en la que también está presente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. A las 10.

Read more »