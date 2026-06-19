Vance cancela viaje a Suiza mientras aumentan tensiones en Líbano y el tráfico en Ormuz se recupera

El vicepresidente estadounidense J. D. Vance no asistirá a las negociaciones con Irán en Suiza, en medio de la escalada israelí en Líbano y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance , ya no viajará a Suiza para participar en las negociaciones entre su país e Irán . El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo anunció la cancelación de las conversaciones previstas para el viernes, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio.

Mientras tanto, diversas fuentes indican que equipos de ambos países trabajan contrarreloj en un plazo de 60 días para finalizar un acuerdo que incluya la implementación de un plan de 14 puntos, que hasta ahora se ha mantenido en secreto. La noticia de la cancelación se produce horas después de que Vance criticara duramente la ofensiva de las fuerzas israelíes en Líbano, calificando algunos ataques como inaceptables y señalando que obstaculizan las negociaciones.

En un giro paralelo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró la creación de una nueva autoridad para controlar el tráfico en el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio mundial de petróleo. Según el comunicado oficial, los buques no pagarán tasas durante los primeros 60 días, mientras se establece un sistema de gestión del tránsito.

Este anuncio coincide con un incremento significativo del tráfico marítimo en la zona: el jueves, 25 buques mercantes cruzaron el estrecho, la cifra más alta desde abril, según la empresa de inteligencia marítima AXSMarine. El aumento se atribuye al acuerdo firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán, que prometía reabrir inmediatamente esta vital vía fluvial.

Sin embargo, los 25 tránsitos verificados representan apenas una fracción de los 110 buques que cruzaban diariamente antes del conflicto, y la cifra real podría ser mayor debido a que muchas embarcaciones han desactivado sus sistemas de identificación para evitar ser rastreadas. La escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah complica aún más el panorama.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Hezbollah pagará un precio muy alto tras la muerte de cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano, a causa de un artefacto explosivo. Estas son las primeras bajas de Israel desde la firma del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

En respuesta, Israel lanzó una intensa campaña de bombardeos que causó la muerte de al menos 21 personas el viernes, y Netanyahu reiteró que las tropas permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger las comunidades del norte de Israel. Analistas señalan que el principal obstáculo para cualquier entendimiento más amplio con Irán sigue siendo Líbano, y cuestionan hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para hacer cumplir un alto el fuego que ambas partes interpretan de manera diferente





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