Vance asume el riesgo de liderar el acuerdo de paz con Irán en medio de críticas y divisiones

El vicepresidente J.D. Vance se ha convertido en la figura central del acuerdo de paz con Irán, una movida arriesgada que ha generado controversia dentro del Partido Republicano. La cancelación de una cumbre y las críticas de halcones republicanos ponen en duda el éxito del pacto y amenazan las aspiraciones presidenciales de Vance para 2028.

El vicepresidente J.D. Vance ha asumido un papel protagónico en las negociaciones de paz con Irán, una movida que inicialmente parecía un paso audaz para poner fin a un conflicto impopular.

Sin embargo, la última semana ha incrementado los riesgos, transformando lo que pudo haber sido un hito en su carrera en una potencial catástrofe política. La cumbre presencial prevista para el viernes se canceló de último momento cuando Vance decidió no viajar a Suiza el jueves por la noche, lo que generó confusión y críticas desde diversos sectores.

Los halcones del Partido Republicano han expresado su descontento con la falta de transparencia sobre los términos del acuerdo, y tras conocerlos, han calificado el pacto como excesivamente concesivo hacia Teherán. Un senador republicano lo llamó el peor error de política exterior en décadas. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y Vance han emitido declaraciones contradictorias sobre el futuro del acuerdo, especialmente en caso de que Irán lo viole.

Trump, conocido por su estilo errático, bromeó durante una conferencia de prensa: Si funciona, me atribuiré el mérito; si no, culparé a J.D. Esta dinámica ha puesto a Vance en una posición delicada, ya que debe equilibrar su escepticismo histórico hacia las guerras en el extranjero con la necesidad de apoyar la ofensiva contra Irán.

El vicepresidente ha defendido el acuerdo en más de una docena de entrevistas esta semana, argumentando que es la mejor opción disponible para poner fin al conflicto. En una rueda de prensa el jueves, declaró: Dicen que los iraníes nunca cambiarán su comportamiento. Bueno, tal vez sea cierto, y si es así, no se benefician del acuerdo. Pero, ¿acaso no vale la pena intentarlo?

Sin embargo, esta postura ha generado tensiones dentro de la administración, donde algunos asesores consideran que Vance está siguiendo una agenda propia. Aliados externos que lo veían como un contrapeso al ala intervencionista del Partido Republicano, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, se sienten inquietos por su cambio de postura. La situación se complica aún más por las aspiraciones presidenciales de Vance para 2028.

Si el acuerdo fracasa, podría convertirse en el chivo expiatorio, como advirtió Curt Mills, director ejecutivo de The American Conservative. El impago ya fue un desastre, y si la administración es impopular, J.D. no será presidente, afirmó. Este episodio representa un desafío significativo para Vance, quien ha navegado cuidadosamente su participación en un conflicto que inicialmente cuestionaba.

La presión aumenta a medida que se acerca la fecha límite para la implementación del acuerdo, y las divisiones internas en el Partido Republicano amenazan con socavar cualquier avance. La comunidad internacional observa con atención, mientras que los críticos advierten que un mal acuerdo podría ser peor que la guerra misma. En este contexto, Vance se enfrenta a la difícil tarea de demostrar que su enfoque es el correcto, tanto para el país como para su futuro político.

La próxima semana será crucial para determinar si el vicepresidente logra capitalizar este momento o si, por el contrario, se convierte en el principal responsable de uno de los mayores fracasos diplomáticos de la era Trump





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