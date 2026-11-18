La obra Châtaigniers en fleurs de Van Gogh rompe récords con US$190M en Sotheby's. La colección Blaquier supera los US$412M pese a controversias y acuerdos legales.

La casa de subastas Sotheby's estableció un nuevo hito histórico en el mercado del arte al vender Châtaigniers en flores por más de US$ 190 millones el miércoles por la noche en Nueva York. Esta transacción superó ampliamente el récord anterior de US$ 117,2 millones del artista, marcando el momento más alto en la historia de las ventas de obras de Vincent van Gogh en subasta pública.

Acuerdo Legal con Herederos de Fischer

Sotheby's confirmó que alcanzó un acuerdo con los herederos de Samuel Fischer, un editor judío de Berlín en la década de 1930, horas antes de la subasta. Los herederos, que mantienen el anonimato, habían alegado que la venta original de la obra fue realizada bajo coacción financiera durante el régimen nazi. Aunque la investigación de la casa de subastas sobre la procedencia de la obra no coincidía inicialmente con dichas afirmaciones, se decidió resolver el asunto mediante diálogo.

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Lote Principal Châtaigniers en flores

La pintura representa un grupo de castaños en flor en el pueblo de Auvers-sur-Oise, donde Vincent van Gogh vivió sus últimos meses tras abandonar un centro psiquiátrico. Esta obra maestra no se había exhibido en público durante medio siglo antes de la venta. La batalla de pujas que elevó el precio a más de US$ 190 millones duró solo tres minutos, demostrando la intensa demanda por las obras maestras del posimpresionismo.

Colectivo Histórico Familia Blaquier Arrieta

La familia del fallecido empresario argentino Carlos Pedro Blaquier y su esposa, la mecenas Nelly Arrieta de Blaquier, fueron los vendedores de esta pieza icónica. Ellos también emitieron comunicados indicando que tomaban el asunto en serio y estaban abiertos al diálogo. La colección completa de 12 piezas incluía obras raramente exhibidas, lo que llevó a Helena Newman, presidenta de Sotheby's Europa, a describirla como un mini Museo de Orsay privado.

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Resultados Económicos Otros Artistas Destacados

El valor total de la colección de la familia Blaquier-Arrieta ascendió a casi US$ 412 millones. Obras como Arlequín de Paul Cézanne se vendieron por más de US$ 111 millones, mientras que Canot de Pierre-Auguste Renoir alcanzó US$ 27,5 millones. Le Jardin des Tuileries de Claude Monet y obras de Edgar Degas y Camille Pissarro también contribuyeron al volumen financiero sin precedentes de la venta.

Contexto Mercado Arte Noviembre Récords Múltiples

La venta de Sotheby's se enmarca en una temporada de subastas de noviembre en Nueva York que espera generar ventas por valor de unos US$ 2.400 millones. Christie's también registró récords, incluyendo una venta de US$ 85,8 millones para una obra de Wassily Kandinsky. La dinámica del mercado refleja una competencia intensa entre las principales casas de subastas por captar a coleccionistas privados con lotes únicos y históricos.