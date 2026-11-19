La pintura Castaños en flor de Van Gogh se vendió por US$190.4 millones tras un acuerdo entre la familia Blaquier-Arrieta y herederos de la familia Fischer sobre coacción nazi.

La obra de arte Castaños en flor del artista holandés Vincent van Gogh se ha vendido por la cifra histórica de 190,4 millones de dólares estadounidenses. Esta transacción, realizada por la casa de subastas Sotheby's, supera ampliamente el registro anterior de 117,2 millones de dólares establecido en 2022 para esta misma pieza artística. La venta tuvo lugar el miércoles en Nueva York y marca un momento crucial en la historia del mercado del arte contemporáneo.

Resolución del Conflicto Propietario

El éxito de la licitación fue posible tras alcanzar un acuerdo de última hora para resolver una disputa legal y ética significativa. La casa de subastas confirmó que ambas partes involucradas, la familia argentina Blaquier-Arrieta y los herederos de la familia Fischer, llegaron a una solución mutuamente satisfactoria. Este acuerdo permitió que la obra se vendiera conforme a los términos pactados entre las familias, eliminando las barreras que impedían su comercialización pública.

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Contexto Histórico del Arte Nazi

Los herederos de la familia Fischer, anteriores propietarios alemanes de la pintura, alegaban que la obra podría haber sido vendida bajo coacción durante el ascenso de los nazis. Los representantes legales indicaron que Samuel Fischer, un destacado editor alemán, adquirió la pintura en 1909. Tras su fallecimiento en 1934, la obra pasó a manos de Henriette y Marcel Kapferer en París en 1936, y finalmente fue depositada en la galería de arte Paul Cassirer en Ámsterdam entre 1932 y 1933.

La Posición de la Familia Argentina

La familia Blaquier-Arrieta, vinculada históricamente al control del Ingenio Ledesma en Argentina, declaró que adquirió la pintura de buena fe en 1975. Esta familia empresaria, con operaciones en azúcar, papel y energía, sostuvo que nunca ocultó la obra y que esta estuvo expuesta públicamente durante las décadas en que formó parte de su patrimonio. Los representantes enfatizaron que los herederos de la familia Fischer nunca formularon reclamos formales o informales durante más de 50 años.

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Impacto en el Mercado Global

Este evento destaca la compleja intersección entre el alto valor comercial y la responsabilidad histórica en el mundo del arte. Sotheby's detalló su investigación exhaustiva sobre la procedencia de la obra desde 1890, reconociendo el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto. La resolución demuestra cómo las instituciones financieras pueden navegar disputas sensibles relacionadas con la era nazi para facilitar transacciones de alto nivel.

Legado Artístico y Futuro

Considerada una de las obras más importantes del período postimpresionista de Van Gogh, esta pintura al óleo ahora permanece en manos privadas tras su venta. Aunque el artista no fue ampliamente valorado durante su vida, su legado continúa siendo universalmente reconocido. La familia Blaquier-Arrieta asume con conciencia la revisión de la procedencia, atendiendo las sensibilidades históricas vinculadas a las víctimas del régimen nazi.