Valquer Laboratorios: De un garaje en Valdilecha a la expansión internacional en 65 países

La historia de Valquer Laboratorios, fundada en 1975, es un ejemplo de perseverancia y adaptación. Desde sus inicios como una pequeña fábrica de productos de peluquería, ha evolucionado hasta convertirse en una empresa familiar con presencia internacional, exportando a 65 países y con una facturación de más de 20 millones de euros. Un relato de crecimiento y visión de futuro, con foco en la innovación, la sostenibilidad y el bienestar.

Manuel Cerrillo, tras vender su cámara fotográfica, emprendió un viaje desde Utrera, Sevilla, en busca de un futuro diferente. El destino le unió a Conchita García-Ochoa, originaria de Sonseca, Toledo, y juntos contrajeron matrimonio en 1975. Ese mismo año, Eugenio Querencia, presidente de la Asociación de Peluqueros de Madrid, dio inicio a la fabricación de productos de peluquería en un modesto garaje ubicado en Valdilecha, al sureste de Madrid. La firma, bautizada como Laboratorios Valquer , fue el resultado de la fusión de su apellido y el nombre de su pueblo natal. El devenir de estas dos historias se entrelazaría una década después, cuando el matrimonio Cerrillo-García-Ochoa adquirió la mitad de Valquer , con el objetivo de saldar una deuda previa de Querencia en su compañía de artes gráficas, según relata José Luis Cerrillo García-Ochoa, CEO de Valquer Laboratorios desde 2021. La historia de Valquer se ha convertido en un relato de perseverancia y adaptación, transformándose en una empresa familiar con una sólida trayectoria en el sector cosmético.

En los años 80, la empresa, bajo la dirección de Querencia, veía a la señora Conchita García-Ochoa, recorrer las estéticas con un Renault 5, ofreciendo los productos cosméticos. El crecimiento de Valquer fue constante, y en 1991, se incorporó Ángel González, actual director técnico, como el primer químico de la compañía. Un momento crucial llegó cuando Manuel Cerrillo, padre de José Luis, fue hospitalizado, obligando a Conchita a involucrarse en la producción y gestión del envasado. Tras la recuperación de Manuel, éste impulsó un plan estratégico que marcó un hito en la profesionalización de la empresa. En 1997, la familia Cerrillo García-Ochoa amplió su participación al 60% y, tres años después, completó la compra, consolidando a Valquer como una empresa familiar al 100%. La llegada de la segunda generación, encabezada por José Luis Cerrillo, en 2006, marcó el inicio de una nueva etapa de crecimiento y expansión. José Luis, tras finalizar sus estudios en Administración y Dirección de Empresas y formarse en Francia y Estados Unidos, asumió el cargo de CEO con tan solo 24 años. Su hermano mayor, Manuel, también se integró en la empresa, desempeñando roles clave en la dirección y compras.

La expansión de Valquer continuó en 2010 con el traslado de su fábrica a una instalación automatizada en Villaminaya, Toledo, que cubría una superficie de 16.000 metros cuadrados, con la adquisición adicional de 50.000 metros cuadrados para futuras ampliaciones. El salto internacional comenzó en 2016, y actualmente, la empresa exporta sus productos a 65 países, superando los 25 millones de kilos anuales de cosméticos. Entre sus productos estrella se encuentra la cosmética sólida, de la cual son pioneros desde 2019, con champús y geles sin agua ni plástico, que protegen tanto la piel como el medio ambiente. La diversificación de la gama de productos incluye capilares, dermocosmética, fotoprotección y productos para la hostelería y mascotas. Recientemente lanzaron la nueva línea de dermocosmética facial premium Skin Essentials. Valquer cuenta con más de 900 referencias de la marca Valquer, que representan la mitad de su negocio; la otra mitad se destina a productos para terceros, como firmas de alta perfumería y gran distribución.

Con una plantilla de 120 empleados, la empresa facturó más de 20 millones de euros el año anterior, y proyecta duplicar esta cifra en los próximos años, impulsada por el crecimiento en productos capilares y de dermocosmética. En su 50 aniversario, José Luis Cerrillo reitera su visión: ser la empresa más querida del sector. El compromiso de Valquer con la innovación, la sostenibilidad y la calidad la posiciona como un referente en el mercado cosmético.





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