La salida a bolsa de Anthropic alcanza una valoración de medio billón de dólares. Amazon y Google consolidan su posición estratégica como socios financieros y proveedores tecnológicos clave en la carrera de la inteligencia artificial.

Anthropic ha iniciado su cotización en bolsa con una valoración inicial que supera el medio billón de dólares, consolidándose como uno de los actores más valiosos en el sector de la inteligencia artificial. Esta salida al mercado permite a los inversores valorar la enorme apuesta estratégica que han realizado gigantes tecnológicos como Amazon y Google, quienes han destinado conjuntamente más de 51.000 millones de dólares a la compañía.

Valoración inicial y posiciones de Amazon y Google

Al cierre de la primera sesión de cotización, celebrada el pasado jueves, las acciones de Anthropic se negociaban a 97,17 dólares por título. En ese momento, la valoración combinada de las participaciones de Amazon y Google alcanzaba los 467.000 millones de euros, aunque la cotización experimentó correcciones al día siguiente. Este punto de partida bursátil confirma el éxito de la Opv y el atractivo de la empresa para el capital institucional.

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Amazon lidera la revalorización de sus inversiones con una posición valorada en aproximadamente 338.600 millones de dólares. El gigante tecnológico ha invertido unos 18.000 millones de dólares a través de diversas operaciones financieras. Parte de esta suma permanece en notas convertibles que, de ser exercidas, concederían a Amazon 3.484 millones de acciones en total, aunque la compañía no ha tomado una decisión definitiva sobre la conversión inmediata.

Por su parte, Google detenta una participación valorada en 173.900 millones de dólares, equivalente a 1.790 millones de acciones. Esta cifra incluye la compra de títulos por 10.000 millones de dólares en la colocación privada vinculada a la Opv, que movilizó un total de 26.000 millones de dólares. Con este añadido, la inversión acumulada de Google en Anthropic asciende a unos 33.300 millones de dólares, según los cálculos de Reuters, tras la participación también de otras entidades como Microsoft y Nvidia.

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Infraestructura técnica y alianzas estratégicas clave

Más allá de la inversión financiera, la relación entre Anthropic y estas tecnológicas se basa en una profunda integración tecnológica. Amazon es el proveedor principal de nube para Anthropic, utilizando AWS como la plataforma central para el entrenamiento y despliegue de sus modelos. Los chips Trainium de Amazon son un componente crítico en esta arquitectura, permitiendo a la compañía de los hermanos Amodei mantener su ventaja competitiva frente a rivales como OpenAI.

La alianza entre Anthropic y Amazon se profundizó en abril mediante un compromiso para destinar más de 100.000 millones de dólares a tecnologías de AWS durante la próxima década. Este acuerdo incluye la garantía de 5 gigavatios de capacidad computacional, una cifra monumental que asegura la escalabilidad necesaria para evolucionar el modelo Claude. Esta capacidad masiva posiciona a Anthropic como un cliente fundamental para sostener el crecimiento del negocio de computación en la nube de Amazon.

Google mantiene una estrategia similar, aprovechando su infraestructura Google Cloud y sus propios procesadores TPU. En abril, Anthropic amplió esta alianza para asegurar varios gigavatios de capacidad TPU, reforzando su dependencia de esta infraestructura especializada. Aunque Google compite directamente con Anthropic a través de sus propios modelos de inteligencia artificial como Gemini, la compañía de los hermanos Page y Brin ha aumentado progresivamente su inversión para blindar su posición en el ecosistema.

Impacto en la industria y próximos pasos de los actores

La entrada en bolsa de Anthropic marca un punto de inflexión en la carrera por la dominación de la inteligencia artificial general. Al financiar el crecimiento de Anthropic, tanto Amazon como Google no solo obtienen retornos financieros, sino que garantizan un enorme canal de distribución para sus servicios de nube y chips. Esta simbiosis estratégica permite a los gigantes tecnológicos mantener su relevancia frente a la disrupción que plantean los nuevos modelos de lenguaje.

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El mercado debe ahora evaluar si la alta valoración inicial se mantiene ante la competencia agresiva y los costos operativos elevados. La corrección observada en la primera semana sugiere la volatilidad inherente a estos activos tecnológicos. No obstante, la solidez de los acuerdos de infraestructura a largo plazo ofrece un colchón de estabilidad para los inversores institucionales.

Para los consumidores y el desarrollo tecnológico, este evento consolida a Anthropic como un pilar central en la oferta de herramientas de IA avanzadas. La disponibilidad continua de recursos computacionales masivos facilitará el despliegue de nuevas funcionalidades en el modelo Claude. La industria observará de cerca cómo esta triple alianza influirá en la regulación y el desarrollo ético de la tecnología en los próximos años.