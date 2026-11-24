Vicente Vallés analiza la brecha entre la mayoría de encuestas que favorecen al PP y Vox y el dato aislado del CIS, que anticipa una victoria contundente de Pedro Sánchez para el 29N.

El presentador Vicente Vallés destapó durante su programa en la edición nocturna del 23 de noviembre una marcada divergencia en las predicciones electorales para los comicios del 29 de noviembre en España. Según sus comentarios, la inmensa mayoría de los sondeos auguran una mayoría absoluta para el Partido Popular y Vox, mientras que el Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS) es la única institución que prevé una victoria incontestable para Pedro Sánchez.

Divergencia entre encuestas y el barómetro oficial

La diferencia de opini6n se hace especialmente notable en el último barómetro del CIS, el cual da una ventaja de diez puntos al PSOE sobre el Partido Popular. Esta cifra contrasta drásticamente con la gran parte de las encuestas publicadas durante la campaña electoral, que situaban la tendencia en dirección opuesta. Vallés señaló esta discrepancia en el plató, dejando claro que los candidatos están aprovechando sus últimas opciones para conseguir el voto de los españoles antes de que las urnas hablen este domingo.

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Campaña y temas clave del 29N

La campaña electoral se desarrolló entre el 13 y el 27 de noviembre, periodo durante el cual los diferentes grupos políticos presentaron sus propuestas para convencer a los votantes. Temas como la economía, el empleo, la vivienda, la sanidad, la educación y la inmigración cobraron especial importancia. Los ciudadanos, tanto residentes en el país como en el extranjero, tienen la oportunidad de expresar su opinión mediante un voto libre y secreto, el cual también ha podido solicitarse por correo con antelación.

Posibilidades de formación de gobierno

Las informaciones demoscópicas sugieren que las urnas podrían darle la victoria electoral al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En este escenario, Vox podría actuar como el apoyo necesario para formar Gobierno, mientras que el PSOE quedaría como la segunda o tercera fuerza más votada. Esta perspectiva contrasta con la visión optimista del CIS, que no coincide con la tendencia generalista de los datos de opinión recogidos durante las últimas semanas de disputas políticas.

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Credibilidad política y resultados finales

Vallés reflexionó sobre el hecho de que, el 29 de noviembre, los ciudadanos acudiremos a comprobar cuál es la credibilidad real de los distintos grupos políticos. La audiencia deberá evaluar si el CIS acertará a pesar de ir en contra de lo que dicen la mayoría de encuestas, o si la tendencia general se impondrá. Esta incertidumbre deja la interpretación final a la evaluación de los electores sobre la fiabilidad de los datos y el desempeño de los líderes durante la campaña.

Contexto de las elecciones generales

Estas elecciones generales son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado, quienes dirigirán y gestionarán el país. La información actual muestra una idea general sobre lo que puede ser el resultado de los comicios, aunque la última palabra la tendrán los votos emitidos. La campaña ha sido intensa, con debates y posturas definidas que buscan consolidar el apoyo necesario para gobernar en el próximo período legislativo.