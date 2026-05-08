Valladolid: La provincia más llana de España

Valladolid, una provincia ubicada en el centro de la cuenca del Duero, destaca por su orografía plana y la ausencia de montañas de gran altitud. Sin embargo, cuenta con una riqueza cultural y gastronómica importante, como la producción de vino y la gastronomía tradicional.

España es un país de contrastes si tenemos en cuenta la orografía de su territorio. En un paseo por la península podemos encontrarnos desde sistemas montañosos con enormes cordilleras y picos altísimos, a paisajes donde la altitud es escasa y, el horizonte, prácticamente plano.

Es precisamente en esta llanura donde una provincia destaca por encima del resto. Hablamos de Valladolid, a la que podemos considerar la provincia más llana de España si tenemos en cuenta que no alberga montañas de gran altitud. De hecho, es la única provincia de Castilla y León que no llega a los 1.000 metros sobre el nivel del mar en ningún punto de su territorio, que se extiende en una superficie de 8.111 kilómetros cuadrados.

El pico más alto de Valladolid lo encontramos dentro del término municipal de Castrillo de Duero, comarca del campo de Peñafiel, y recibe el nombre de cerro de Cuchillejo. Este apenas alcanza los 923 metros de altitud, cuya cima está marcada con un pequeño montículo de piedras. Un lugar al que se puede acceder sin demasiado esfuerzo y que no se libra de las bromas en redes sociales.

La riqueza de Valladolid Con un paisaje dominado por páramos y llanuras, esta provincia ubicada en el centro de la cuenca del Duero es una de las zonas más homogéneas del país si nos fijamos en su relieve. Sin embargo, Valladolid destaca por muchas otras cosas. Es, por ejemplo, tierra de castillos (tiene más de 30, entre los que se destacan los de Peñafiel, Íscar o Medina del Campo). Sin olvidarnos de su producción de vino.

Junto a los famosos caldos Ribera del Duero, se pueden encontrar otras cuatro denominaciones de origen. Respecto a la gastronomía, son muy recomendables los guisos con legumbres, la repostería y los platos de setas y hongos. Picos más altos En la otra cara de la moneda de esta historia tenemos a Granada y Huesca, que son las provincias con picos más altos dentro de la península ibérica.

El Mulhacén en Sierra Nevada (3.479 metros) y el Aneto en los Pirineos (3.404 metros) superan con creces los 1.000 metros de altitud. Pero hay una elevación que la supera, y para conocerla tenemos que viajar hasta las Islas Canarias. Es en Tenerife donde el Teide toca el techo.

Este volcán ubicado en el archipiélago canario cuenta con una altitud oficial de 3.715 metros sobre el nivel del mar, con lo que se lleva una triple medalla: es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra





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