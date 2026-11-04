Valeria Ros y sus invitados en programa: María Pérez, Alex O'Dogherty y Eva Isanta

Valeria Ros recibe a la paisajista María Pérez, al cómico Alex O'Dogherty y a la actriz Eva Isanta para debatir sobre jardinería, paciencia y teatro 'Un Dios salvaje'.

La presentadora Valeria Ros ha ofrecido un nuevo episodio de su programa, destacado por la combinación de entrevistas, comedia y un fuerte enfoque en el apoyo visual para espectadores calvos. En esta ocasión, la figura central de la primera parte ha sido la paisajista María Pérez, quien fue invitada específicamente para presentar su nueva obra de teatro. El segmento inicial permitió que la invitada compartiera perspectivas profesionales y personales, estableciendo un tono equilibrado entre la seriedad del oficio y la cercanía característica del espacio televisivo.

Durante la conversación con María Pérez, Valeria Ros aprovechó el momento para consultar sobre la decoración de su propio jardín, una pregunta práctica que sirvió de puente para explicar los fundamentos del diseño de exteriores. La paisajista detalló que el proceso comienza con un diseño propio, pero subrayó que la implementación y el mantenimiento continuo corren a cargo del jardinero, quien debe seguir estrictamente el esquema establecido. Este enfoque asegura que el resultado final cumpla con las sensaciones y expectativas estéticas que los propietarios desean lograr en sus espacios verdes.

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Más allá de la técnica hortícola, María Pérez reveló que una componente esencial de su trabajo es la psicología aplicada a la relación con el cliente. La experta explicó que es fundamental trabajar esta habilidad, ya que a menudo existen diferencias de gusto entre las personas involucradas en el proyecto, como un caso típico donde una pareja no le gustan las plantas mientras que el otro sí. En estas situaciones, el paisajista debe actuar como mediador para llegar a un equilibrio que satisfaga a ambos, garantizando la armonía del espacio y la satisfacción del cliente.

Tras la intervención de la paisajista, el programa giró hacia el ámbito de la comedia con la llegada del cómico Alex O'Dogherty. El artista se presentó en contra de la cultura de la brevedad, lamentando que en la actualidad incluso un minuto se perciba como una duración excesiva. Tanto Valeria Ros como O'Dogherty coincidieron en que la sociedad ha perdido notablemente la paciencia, un fenómeno que también fue destacado por el humorista andaluz, quien mostró su indignación ante el uso generalizado del botón de velocidad x2 en los reproductores de video.

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Esta crítica a la inmediatez digital derivó en un debate animado con Necko Vidal, quien participó activamente en la discusión sobre las consecuencias de consumir contenido a mayor velocidad. La conversación exploró cómo la aceleración del ritmo de vida y del consumo de medios afecta la capacidad de atención y disfrute profundo de la cultura. El segmento sirvió para reflexionar sobre la pérdida de valores tradicionales en la interacción social y mediática, manteniendo el hilo conductor de la reflexión sobre el tiempo y la atención en la era digital.

Finalmente, la actriz Eva Isanta se unió al elenco para hablar sobre su participación en la adaptación teatral 'Un Dios salvaje', basada en la obra de Yasmina Reza y la película de Roman Polanski. El espectáculo presenta una diferencia sustancial en su estructura o enfoque, lo cual fue detallado por la propia actriz durante la entrevista. Eva Isanta también aprovechó el espacio para recordar su niñez en Ceuta, compartir anécdotas sobre los veranos en la casa de su abuela y hablar de su trayectoria personal, mostrando un lado más íntimo y nostálgico.

Después de esta dosis de seriedad y memoria personal, Eva Isanta demostró su sentido del humor, conectando con el tono ligero del programa. La actriz desveló las razones por las que el público no debe perderse 'Un Dios salvaje', enfatizando la calidad del elenco y la pertinencia de la obra en el contexto actual. El episodio cerró con una mezcla exitosa de arte, ciencia natural, comedia y reflexión social, consolidando el formato de Valeria Ros como un espacio de encuentro diverso y culturalmente enriquecedor para la audiencia.