Valentino fallece: El legado de moda y elegancia que compartió con la reina Sofía

Murió Valentino a los 93 años. Descubre cómo sus diseños icónicos y su color rojo definieron la estética atemporal y discreta de la reina Sofía en eventos reales.

Valentino Garavani, uno de los diseñadores de moda más importantes de la historia contemporánea, ha fallecido en su residencia de Roma a la edad de 93 años. Este reconocido modisto italiano, frecuentemente apodado como el último emperador de la moda, dejó un legado imborrable al transformar la industria con su emblemático color rojo. Desde entonces, este tono se ha convertido en un símbolo distintivo que ha vestido a actrices de Hollywood, supermodelos icónicas, celebridades en alfombras rojas y, de manera destacada, a las monarcas más elegantes del mundo.

La conexión estilística con la Reina Sofía

Una de las figuras royals que más profundamente se identificó con la visión de Garavani fue la reina Sofía, quien a sus 88 años demostró una conexión excepcional con las creaciones del diseñador italiano. Luis Javier Merino, jefe de moda de la revista ¡HOLA!, ha señalado que la soberana encontró en el diseñador una vía para destacar con gran elegancia pero de forma muy discreta. Durante 25 años, la reina Sofía ha mantenido una trayectoria coherente, utilizando las piezas de Valentino para comunicar una estética serena, distinguida y atemporal que nunca buscaba llamar la atención excesivamente.

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Merino explica que la confianza de la reina en el diseñador italiano marcó definitivamente su imagen pública. Sus armarios en el palacio conservan piezas que los expertos describen como auténticas obras de arte y tesoros de costura. Estas prendas poseen una sofisticación tal que merecen ser exhibidas y dadas una nueva oportunidad, ya que siguen vivas y vigentes en el panorama de la alta costura, tal como ha demostrado la reina Letizia al recuperar y lucir piezas de archivo en ocasiones recientes.

Elegancia en banquetes y eventos diplomáticos

La reina Sofía fue una clienta fiel desde la década de 1970, luciendo múltiples diseños en ocasiones de gran trascendencia, incluidos viajes oficiales por todo el mundo, bodas reales y la preboda de su hija, la infanta Elena. Un ejemplo memorable ocurrió en abril de 1986, cuando los Reyes fueron homenajeados con una cena de gala en el palacio de Windsor. Junto a la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, ambos soberanos aparecieron en vestidos blancos con ricos bordados. La reina Sofía lució un diseño con mangas marcadas hasta el codo, una lazada a la cintura y pedrería en tonos grisáceos que formaban motivos de paisley, reflejando un lujo sutil.

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Dos años después, la pareja real española devolvió la invitación a sus homólogos británicos organizando un banquete en Madrid. Para este evento, la reina Sofía presentó un diseño negro que, a primera vista, parecía sencillo pero ocultaba detalles exquisitos acordes a la moda de la época. La prenda contaba con un discreto escote barco, hombros ligeramente abullonados, manga al codo y un corte recto hasta los pies. Un polisón posterior en la falda, confeccionada en tejido blanco con lunares, aportó el toque español ideal y sofisticado para la velada.

El rojo icónico y los accesorios definitorios

El 17 de marzo de 1995, en Sevilla, la reina Sofía brilló con un vestido de color verde esmeralda durante la cena de gala previa al enlace de su hija Elena con Jaime de Marichalar. El atuendo se complementó con joyas de la misma piedra preciosa, diamantes y un chal satínado con detalles azules, fiel a las tendencias de mediados de los noventa. Sin embargo, no podía faltar en su selección el color más emblemático del modista, una tonalidad que posee nombre propio. Durante el banquete ofrecido a Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni, la reina eligió un diseño con escote barco y manga larga, combinando un cuerpo bordado con pedrería y una falda envolvente de volantes ligeros.

Este look se combinó con fabulosas joyas de diamantes y rubíes, consolidando un estilo que equilibraba la intensidad del rojo con la sutileza de la corona. Otro ejemplo distintivo ocurrió en marzo de 1980 en Christiansborg, donde demostró que incluso los volantes pueden ser appropriados para una cena de gala palaciega. La clave estuvo en el uso de tonos pastel y tejidos vaporosos que suavizaran el conjunto, sumado a imponentes joyas que resultaron en uno de sus estilismos de gala más favoritos.

Últimas apariciones y vigencia del diseño italiano

El 9 de junio de 2014, diez días antes de la proclamación de Felipe VI, tuvo lugar la última cena de gala ofrecida por el rey Juan Carlos durante su reinado. En honor al presidente de México, Enrique Peña Nieto, la reina Sofía brilló con un vestido negro cuyo cuerpo estaba cubierto de lentejuelas. La prenda incluía un fajín a la cadera y una falda de tafetán, acompañada por imponentes piezas de su joyero: la tiara Flor de Lis, un collar con chatones, pendientes a juego y pulseras gemelas. Estos accesorios realzaron la elegancia de la noche.

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El viaje oficial de la reina Sofía a Egipto en 1997 también dejó estilismos inolvidables, como el vestido italiano con el que posó junto a Susan, esposa de Hosni Mubarak. La prenda, en un tono pastel discreto, se caracterizaba por la mezcla estratégica de tejidos que conformaban un patrón diagonal, realzando la figura. Estas prendas de archivo, custodiadas con esmero, continúan siendo referencias de cómo la moda italiana puede adaptarse a la realeza con una dignidad inquebrantable y una belleza que trasciende las décadas.