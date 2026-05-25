Valencian Government Proposes Ratios Reduction and Raises in Pay

The Valencian Government has proposed a reduction in ratios to 22 students per classroom in Infant and Primary Education and 25 in ESO, as well as defining a calendar for the implementation of this reduction. The Government also aims to increase salaries, but the unions are demanding a higher increase linked to inflation and the recovery of cuts in extra payments.
El Gobierno valenciano propone una reducción de ratios a 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria y a 25 en la ESO, así como definir un calendario de aplicación de esta bajada de ratios.
Después de once jornadas de huelga indefinida y multitudinarias movilizaciones, con decenas de miles de docentes en las calles, la Conselleria de Educación y los sindicatos presentes en la mesa de negociación han encarado la quinta reunión que pretende desencallar el conflicto laboral y poner fin a un paro indefinido que ha marcado el día a día de las últimas semanas en la Comunitat Valenciana. La voluntad de ambas partes, según han expresado públicamente, es alcanzar un acuerdo definitivo.
La negociación ha comenzado por las ratios, tal y como exigieron los más de 40.000 profesores y maestros que participaron en la consulta pública impulsada por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià. Educación ha propuesto fijar 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria y 25 en la ESO, con el compromiso de llevar a cabo la reducción independientemente de si se aprueba o no la ley estatal.
El secretario autonómico, Daniel McEvoy, acepta calendarizar la propuesta para concretar las fechas, así como bajar el número de alumnos por aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), aunque sin precisar partidas presupuestarias. La Conselleria también explica que las ratios de enseñanzas no obligatorias —a excepción de Bachillerato— se deberían tratar en una mesa específica.
No obstante, al no haber acuerdo, el departamento educativo ha apuntado que el martes presentará un cuadro detallado con las propuestas. El segundo punto a tratar ha sido la subida de las retribuciones, apartado en el que la Administración autonómica se ha remitido a la última oferta realizada: 200 euros en tres tramos entre 2026 y 2028 -se trata de 75 euros este año, 75 en 2027 y 50 euros revisables y negociables en 2028-.
Por contra, la propuesta unitaria de STEPV, CCOO y UGT contempla un incremento del 20 % (superior a los 200 euros) ligado al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como el abono de los complementos autonómicos en las pagas extra. Los sindicatos también plantean la recuperación de las pagas extra recortadas, el pago de los meses de verano al personal interino y la creación del sexto sexenio, así como un acuerdo de interinos ‘pactado, no impuesto’: ‘La oferta no es justa, debe subir’, han sentenciado.
El secretario autonómico, por su parte, insiste en que es la oferta máxima a la que pueden llegar y que no pueden vincular los salarios al IPC
Education Ratios Salaries Huelga Conflicto Laboral
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Trump's Administration Initiates Offensive to Denaturalize U.S. Citizens, Raising Concerns for MillionsThe Trump administration has launched a campaign to revoke the citizenship of naturalized U.S. citizens, even for minor infractions uncovered in their records. The government targets cases where naturalized citizens may have lied or concealed information during the naturalization process, such as criminal records or false identities. The number of cases referred for denaturalization has surged, rising from a few dozen to over 200 per month under the new policy. This action has sparked anxiety among naturalized citizens, fearing the loss of rights and being considered second-class citizens, with the risk of deportation and family disruption. For millions of people born outside the U.S., naturalization represented a definitive boundary, symbolizing their loyalty to the U.S., the right to vote, obtain a passport, serve on a jury, and present themselves as full citizens. However, the administration's actions have raised concerns about the integrity of the naturalization process and the potential consequences for those affected.
Read more »
Markwayne Mullin's Balancing Act: Deportations and Immigration PoliciesMarkwayne Mullin, the new Secretary of Homeland Security, is navigating a delicate balance between fulfilling President Trump's deportation mandate and avoiding the pitfalls that led to his predecessor's downfall. He has reduced the controversial immigration patrols but continues to target elected officials and progressive immigration policies. Mullin has also faced criticism for ceding ICE agents to airports during the government shutdown and considering cuts to funding for non-cooperative airports.
Read more »
Pressure on the Current Government Grows after Zapatero's ImputationThe investigation of former Spanish President José Luis Rodríguez Zapatero for a potential influence-trafficking scheme in favor of Plus Ultra, along with other judicial cases involving the current government and the challenges in forming a stable majority, have led some investidura partners to increase their criticism of Sánchez.
Read more »