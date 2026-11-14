València Duatlón by MTRI abre temporada 2024 con prueba familiar el 20 de febrero

El València Duatlón by MTRI celebra su cuarta edición el 20 de febrero en Valencia, dando inicio a una nueva temporada de triatlones en la comunidad valenciana.

La ciudad de Valencia será el escenario principal para el lanzamiento oficial de la nueva temporada de deportes de transición en la región. La organización ha confirmado que el València Duatlón by MTRI se llevará a cabo el 20 de febrero, marcando el inicio de un circuito competitivo que integrará a las principales ciudades del litoral mediterráneo.

Inicio de Temporada y Modalidades Competitivas

La cuarta edición de este evento deportivo busca consolidarse como un referente de calidad para atletas que desean iniciarse en esta disciplina o perfeccionar sus habilidades. La propuesta incluye diferentes formatos diseñados para cubrir todos los niveles de preparación física.

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Entre las opciones disponibles destacan el supersprint individual y el supersprint por parejas, dirigidos a quienes buscan una experiencia rápida y estimulante. También se ofrece la modalidad de doble supersprint para participantes con mayor resistencia.

Inclusión Familiar y Recorridos Adaptados

Una de las novedades clave de esta edición es la introducción del duatlón familiar, una categoría no competitiva pensada para la participación de niños desde los 5 años acompañados de un adulto.

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Este formato permite que las familias compartan la experiencia deportiva con recorridos específicamente adaptados a las distintas edades de los niños. La organización prioriza la seguridad y la diversión por encima de la competitividad en esta categoría.

Estructura del Circuito y Fases de Prueba

El recorrido técnico del supersprint está compuesto por tres segmentos específicos que requieren resistencia y técnica. La primera fase consiste en 1,5 kilómetros de carrera a pie, seguida de una distancia de 6 kilómetros en bicicleta.

La prueba finaliza con un último tramo de 1 kilómetro de carrera, completando un desafío accesible pero exigente. Esta estructura está diseñada para ofrecer una primera experiencia completa en el mundo del duatlón.

Calendario Regional y Siguientes Competiciones

Después del pistoletazo de salida en Valencia, el circuito Mediterránea Triatlón continuará su recorrido por Alicante y Castellón. El calendario está distribuido entre los meses de mayo y julio para facilitar la planificación de los atletas.

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Las tres pruebas del circuito estarán separadas por intervalos de cuatro semanas entre cada evento. Esta organización permite a los participantes un tiempo adecuado para la preparación física y la recuperación muscular.