València defendiendo diligencias indirectas contra Carlos Mazón

Investigación a favor del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Fiscalía se muestra en apoyo de las diligencias relacionadas con una investigación indirecta de su actuación en la gestión de la DANA.

La Fiscalía Provincial de València envía un escrito al juzgado de Catarroja a favor de las diligencias relacionadas con una investigación indirecta de la actuación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón .

El fiscal Cristóbal Melgarejo contesta a una pregunta en escrito planteada por la instructora tras la negativa del expresident a personarse en la causa. La magistrada pide al Ministerio Público su opinión sobre las diligencias de investigación ya acordadas, sugiriendo que podrían investigarse a Mazón, lo cual no sería posible ante un juzgado de instancia debido a su condición de diputado en las Cortes Valencianas.

El fiscal recuerda los argumentos expuestos en un precedente cuando la Audiencia Provincial de València autorizó las diligencias en torno a la periodista Maribel Vilaplana que tuvieron por objetivo esclarecer la relación entre Mazón y la DANA sin investigar su conducta. El fiscal no ha recurrido ninguna de las resoluciones judiciales anteriores que también autorizaron diligencias relacionadas con una investigación indirecta de la intervención de Mazón.

Esto demuestra que considera que las medidas se ajustan al derecho y no afectan a su inmunidad





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