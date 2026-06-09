Vídeo viral de rascacielos balanceándose en Tailandia no corresponde al terremoto de Filipinas

Un vídeo que circula en redes sociales muestra dos rascacielos conectados por una pasarela que se balancea, y se afirma que corresponde al terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas del 8 de junio. Sin embargo, la grabación es antigua y fue registrada en Bangkok, Tailandia, no en Filipinas. La desinformación aprovecha el impacto del sismo filipino, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos, para difundir contenido falso. El video, que data de marzo de 2025, pertenece al complejo Park Origin Thonglor en Sukhumvit 55. El terremoto en Filipinas sí generó una alerta de tsunami que fue cancelada al no haber olas destructivas.

En redes sociales circula un vídeo que muestra dos rascacielos conectados por una pasarela balanceándose y lo presentan como si correspondiese al terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Filipinas.

"Pero mira cómo se mueve ese rascacielos con el terremoto de 7.8 en Filipinas", leemos en un mensaje de X que desde el 8 de junio. El texto adjunta un video sin narración ni diálogo que muestra dos rascacielos modernos conectados por una pasarela que se rompe y cae. Entonces los dos edificios se balancean de forma independiente como un columpio.

Este vídeo no muestra las consecuencias del terremoto de este lunes en Filipinas, es un vídeo antiguo registrado en Tailandia. comprobamos que la grabación circula en redes desde el 29 de marzo de 2025. Los mensajes que la difunden señalan que se registra en el complejo Park Origin Thonglor, en Bangkok, durante el para hablar del seísmo que causó daños en Tailandia.

Hemos geolocalizado las imágenes en Sukhumvit 55, en Bangkok, la capital de Tailandia ( Al menos 36 muertos por un terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas, que activó durante unas horas la alerta por tsunami lunes 8 de junio hubo un terremoto de esa magnitud con epicentro en el mar frente a la provincia de Sarangani, en la región de Mindanao en el sur del país. El sismo provocó el colapso de varios edificios, dejó al menos 36 muertos y más de 200 heridos, y generó una alerta de tsunami que posteriormente fue cancelada cuando no se registraron olas destructivas significativas, como te hemos contado en RTVE Noticias





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