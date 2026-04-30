Víctor de Aldama confirma en el Supremo su papel en la trama de corrupción que involucra a Ábalos y Koldo García

El empresario Víctor de Aldama ha admitido ante el Tribunal Supremo su participación en una trama de corrupción que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García, revelando detalles sobre pagos ilegales y supuesta financiación del PSOE.

El Tribunal Supremo ha dado un giro crucial en el caso que involucra al exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE , José Luis Ábalos , y a su asistente, Koldo García, tras la comparecencia del empresario Víctor de Aldama, quien admitió gran parte de los hechos que le imputan.

Durante cerca de ocho horas de testimonio, Aldama, para quien la Fiscalía y las acusaciones populares solicitan siete años de prisión, se convirtió en una pieza clave al aceptar su papel como 'nexo corruptor' en la trama investigada. El empresario no solo confirmó que conocía con antelación la licitación de contratos de mascarillas por parte del Ministerio de Ábalos, lo que le permitió adjudicárselos a su empresa Soluciones de Gestión con una comisión de 5,5 millones de euros, sino que también reveló detalles sobre pagos a la amante del exministro y gestiones con otras empresas.

Además, Aldama declaró que entregó 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García para que se los repartiera con Ábalos, dinero que, según sus palabras, provenía de constructoras y que en parte se destinaba al PSOE. Aunque Aldama mencionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como figura central en la jerarquía de la trama, no presentó pruebas concretas que respaldaran esta afirmación.

Sin embargo, su abogado, José Antonio Choclán, insistió en la existencia de pruebas documentales, como registros en dispositivos electrónicos y notas de gastos, que respaldan las entregas de dinero. Además, Aldama reveló detalles sobre supuestas negociaciones con Venezuela para la financiación del PSOE a través de cupos de petróleo, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. La defensa de Ábalos y García intentó desprestigiar a Aldama, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos ante la solidez de sus declaraciones.

El caso, que sigue en desarrollo, podría tener implicaciones significativas no solo para los acusados, sino también para el PSOE y su financiación





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