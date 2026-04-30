Víctor de Aldama acusa a Pedro Sánchez en el juicio del caso mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso de las mascarillas, acusa sin pruebas al presidente Pedro Sánchez de estar al frente de una supuesta organización criminal. Durante su declaración, Aldama intentó desvincularse de su papel dominante en la trama, pero sus contradicciones y falta de pruebas han generado dudas sobre su testimonio.

Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso de las mascarillas, comenzó el juicio en una posición más favorable que sus coimputados, José Luis Ábalos y Koldo García.

Mientras la Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, Aldama enfrenta una solicitud de siete años de cárcel por supuesta organización criminal, cohecho activo continuado y aprovechamiento de información privilegiada. Aunque Aldama salió de prisión preventiva tras prometer colaborar con la Fiscalía, su defensa se vio debilitada por las declaraciones de agentes de la UCO de la Guardia Civil, quienes señalaron que, aunque el exministro era 'fundamental' en la trama, el verdadero líder era el empresario, con la frase 'El que paga, manda'.

En su declaración, Aldama intentó distanciarse de este papel dominante, acusando sin pruebas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el 'escalafón uno' de la supuesta 'banda organizada'. Según su versión, Sánchez habría estado al tanto de sus actividades, incluso agradeciéndole públicamente en un mitin del PSOE en 2019.

Sin embargo, Aldama admitió que su relación con Ábalos y Koldo comenzó antes, vinculada a proyectos en México como el Tren Maya y el aeropuerto de Oaxaca, donde actuó como intermediario con el gobernador Alejandro Murat. Durante su testimonio, Aldama también mencionó presuntas financiaciones ilegales del PSOE, afirmando que desde 2019 hasta 2022 entregó 10.000 euros mensuales en efectivo a Ábalos y Koldo, aunque reconoció no tener pruebas de estos pagos.

Además, confesó haber facilitado otros beneficios, como el alquiler de un piso en Madrid y un chalé en Cádiz, a cambio de favores, como una licencia de hidrocarburos. Sin embargo, su declaración estuvo llena de contradicciones, especialmente cuando afirmó que Koldo García le pidió que actuara como nexo entre constructoras y el PSOE, aunque luego admitió que no había pruebas de llamadas entre Sánchez y Koldo. Estas inconsistencias han puesto en duda su credibilidad ante el tribunal





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