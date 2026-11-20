Víctor Ábalos califica el debate de 'derrota para la democracia' y señala que Pedro Sánchez desvió el foco hacia su padre, Alberto Núñez Feijóo, y su entorno familiar.

El hijo del expresidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una contundente crítica tras observar el último debate electoral entre los líderes de PSOE y PP. Víctor Ábalos ha definido la prestación como una derrota para la democracia y ha cuestionado la decisión de su padre de invocar causas judiciales que afectan a la familia de su rival.

Crítica al uso de la familia en el debate

Víctor Ábalos ha manifestado su profunda indignación por el trato dispensado a su familia durante el encuentro televisado. El joven ha subrayado que le sorprendió especialmente que el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, aludiera a la pareja de su padre en una causa que parece no conocer la presunción de inocencia.

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Ábalos ha señalado que, durante el enfrentamiento dialéctico, también se sacó a colación a Jessica. El miembro de la familia ha reprochado el enfoque adoptado en el debate, sosteniendo que el protagonismo indirecto recayó sobre su progenitor, Alberto Núñez Feijóo, y su entorno.

Víctor Ábalos ha asegurado que el presidente del Gobierno hizo lo que se le pidió, de manera errónea. En su opinión, por primera vez, Pedro Sánchez se quedó callado ante cuestiones que en otras circunstancias sí se atrevía a contestar con mayor contundencia.

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Víctor Ábalos sobre el veredicto del debate

Víctor Ábalos se ha pronunciado claramente sobre el resultado del encuentro, afirmando que parece que el tercer candidato al Gobierno era su padre. El joven ha criticado la calidad del debate público y el impacto de arrastrar a terceros a la contienda política mientras continúan los procesos en sede judicial.

Ha expresado su preocupación por el tipo de gobierno que podría esperarse con esta manera de debatir. Para Ábalos, se han arrastrado a personas que nada tienen que ver con la política y en causas que continúan juzgándose, lo cual desvía el foco de los verdaderos temas de interés.

El hijo de la familia Sánchez ha admitido que el desgaste personal de ver su nombre asociado de forma constante a las palabras de Pedro Sánchez termina asimilándose con el paso del tiempo. Sin embargo, ha pedido que concluya el ciclo electoral para recuperar la calma institucional.

Reacciones paralelas y análisis de expertos

En el mismo contexto, la activista Afra Blanco y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, han analizado el bloque de vivienda del debate. Ambos se enfrentaron en un cara a cara que finalizó con risas y un apretón de manos, marcando un contraste con la tensión política general.

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Mientras tanto, Manuel Campo Vidal, periodista que moderó el primer debate electoral en España, ha ofrecido su veredicto sobre quién ganó el encuentro. Por su parte, un experto en neuromarketing ha analizado los rostros de Pedro Sánchez y Feijóo durante el debate para interpretar sus emociones reales.

Batalla política tras los focos del plató

La batalla política continuaba fuera de los focos del plató una vez que el debate había terminado. Mientras Alberto Núñez Feijóo abandonaba el escenario arropado por su equipo y entre aplausos, Pedro Sánchez permanecía durante unos segundos aparentemente solo, esperando a su equipo.

Los jóvenes observadores han analizado el debate señalando que, más que una victoria, se trata de una derrota para la democracia. La recurrencia con la que se alude al entorno familiar en el debate político y cada vez que se aborda la cuestión de la corrupción sigue siendo un punto de conflicto.