Víctimas identificadas en el accidente de Urda: Lute, Juan Nacho y David Martínez

Se confirman fallecimientos de Lute, Juan Nacho y David Martínez en el accidente de Urda. Avanzan las identificaciones forenses y la entrega de restos a 36 familias en Toledo.

El miércoles se produjo un trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, que se cobró la vida de 69 personas. Después de tres días de angustiosa búsqueda, las familias han recibido la noticia de que sus seres queridos han fallecido. Los restos mortales de 36 fallecidos ya se han entregado a los familiares. La Guardia Civil ha notificado personalmente las identificaciones, un proceso que lleva tiempo debido a la delicadeza que exige.

Confirmación de fallecimiento de Lute y Juan Nacho

Se ha confirmado el fallecimiento de José Ramón Peña, conocido como Lute, quien tenía 54 años y viajaba en el asiento 17D del coche 7 del AVE siniestrado. Se había casado con una gallega y trabajaba a caballo entre La Coruña y Málaga. El de al lado, el 17C, estaba asignado a un vecino de El Casar, Eleuterio del Olmo, de 50 años. No se conocían, pero quizá intercambiaron algunas palabras durante el trayecto. Han quedado unidos para siempre por el hilo invisible del azar.

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También se ha confirmado la muerte de Juan Ignacio Peña, de 36 años, ingeniero industrial que viajaba en la plaza 16A del mismo vagón, es decir, en la fila de detrás. Se encontraba "en la plenitud de su vida", según cuenta su tío. Su familia se ha recorrido una veintena de hospitales en Toledo, Ciudad Real y Madrid tratando de encontrarlo. Los forenses han identificado ya a 56 de los 69 fallecidos. 52 han sido por huella dactilar y las cuatro restantes, por ADN.

Identificación de David Martínez y Patricia Fernández

David Martínez, ingeniero industrial especializado en aeronáutica de 25 años, también ha sido identificado. Viajaba en la plaza 16A del vagón 7 del AVE. Su tío, José Ramón Lapeña, lo describe como un chico extraordinario. David viajaba a Sevilla por trabajo. Desde que se conoció el accidente su familia lo llamó inmediatamente por teléfono. Al principio daba señal, pero nunca contestó; después, dejó de sonar y no han tenido ninguna noticia. Quedan 13 personas aún sin identificar.

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El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid informó del fallecimiento de Patricia Fernández. Viajaba en el vagón 7 del AVE con el empresario inmobiliario Roberto Delgado a ver una obra. Era arquitecta y colegiada, con una destacada trayectoria profesional marcada por su compromiso con la arquitectura y su dimensión social. Fue vocal de la Junta de Gobierno y miembro de la Junta de Representantes. Impulsora de iniciativas como Pop Arq.

Impacto en la comunidad educativa y cultural

Carlos Rodríguez, director general del CEU, fue confirmado como fallecido este sábado por el colegio. El centro educativo ha remitido una carta a las familias llamando a sostenerse unos a otros desde la esperanza. Javier Tello, también propagandista y director general del CEU, evoluciona favorablemente y toda la comunidad educativa sigue muy pendiente de su recuperación. Los padres de sus alumnos han expresado su cariño a Mónica, su mujer y profesora de 2º de Infantil, y rezan por él y por el resto de los afectados.

También se ha confirmado el fallecimiento de una compositora madrileña, ganadora del Premio Nacional de Música 2024 y subdirectora general de Música y Danza del INAEM entre 2007 y 2008. La Asociación Madrileña de Compositores, que ella fundó y presidió, dio la noticia. Viajaba en el vagón 6 del tren AVE. Tenía programado un encuentro en la mañana del miércoles en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla para dialogar con otras representantes musicales sobre la influencia de su obra.

De origen cordobés, tenía 63 años y vivía en A Coruña con su familia, pero se desplazaba con frecuencia a Málaga por temas de trabajo. Era el responsable de Gestión Urbanística y Tramitación de Suelos en el sur de España en Neinor Homes. Hasta este sábado figuraba entre los desaparecidos. Ahora, se confirma como otra de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. Hay activas 67 denuncias por desaparición, de las cuales 13 son de personas extranjeras.