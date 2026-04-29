Víctimas de fallos en cribados de cáncer en Andalucía exigen resarcimiento al Gobierno

Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) pide compensación económica y mejoras en la atención oncológica tras detectar fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Exigen psicooncólogos, cribados desde los 45 y una respuesta rápida a las demandas judiciales.

Miles de personas, predominantemente mujeres, se congregaron este miércoles frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud para expresar su profunda preocupación y exigir justicia ante los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía .

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) lidera esta movilización, instando al Gobierno a ofrecer un resarcimiento integral a las víctimas afectadas por estas negligencias. La petición no se limita a una compensación económica; Amama aboga por una mejora sustancial en la atención oncológica, incluyendo la disponibilidad de psicooncólogos y la ampliación de los cribados de mamografía a mujeres a partir de los 45 años.

La situación ha generado una gran angustia entre las afectadas, quienes denuncian la lentitud y la complejidad de los procesos judiciales para obtener una indemnización justa. Amama critica duramente a la Junta de Andalucía por obligar a las mujeres a 'arrastrarse por los juzgados' en busca de reparación, señalando que muchas podrían fallecer antes de que sus casos sean resueltos.

La asociación exige que los equipos jurídicos gubernamentales respondan a sus demandas en un plazo máximo de seis meses, reconociendo la urgencia de la situación. El balance que Amama realiza de la gestión sanitaria del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es alarmante.

La asociación estima que al menos 360 mujeres han sido diagnosticadas con cáncer de mama avanzado o metastásico como consecuencia de los fallos en los cribados, de las cuales, lamentablemente, tres han fallecido y otras tres están siendo investigadas. Ante este panorama desolador, Amama ha presentado una serie de peticiones concretas al Gobierno.

Entre ellas, se encuentra la necesidad de monitorizar rigurosamente el acceso a los cribados, estableciendo un protocolo único que integre mamografía, ecografía y biopsia para agilizar el diagnóstico y evitar tragedias similares. La asociación también subraya la importancia de iniciar las mamografías a partir de los 45 años, auditar y controlar las listas de espera para el tratamiento del cáncer, y destinar un 2,5% del presupuesto sanitario a la investigación oncológica.

Además, Amama solicita la inclusión de psicooncólogos y fisioterapeutas en el sistema de salud pública, así como la cobertura de medicamentos, cremas, fórmulas magistrales, sujetadores post-mastectomía y pelucas para las pacientes. La reivindicación de Amama trasciende la mera solicitud de compensación económica. Se trata de una demanda de dignidad y de un derecho fundamental a la salud.

Las afectadas expresan su deseo de vivir una vejez plena, no de sucumbir a una enfermedad que podría haberse detectado y tratado a tiempo. La asociación denuncia la burocracia y la demora en la resolución de las incapacidades, que pueden tardar años en ser aprobadas, privando a las mujeres del apoyo económico necesario durante su enfermedad.

Amama ha anunciado que presentará una demanda contra la Junta de Andalucía para que indemnice a una de las afectadas por los fallos en los cribados, y ha elevado a 4.000 el número de mujeres afectadas, preparando unas 200 denuncias adicionales. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de una revisión exhaustiva del sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, así como de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión sanitaria.

La lucha de Amama es un llamado a la acción para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención oncológica de calidad y a un tratamiento oportuno, evitando así tragedias innecesarias





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