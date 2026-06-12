Grupo de sobrevivientes exige mayor transparencia y justicia tras descubrir la supuesta participación de Todd Blanche en reuniones de la Casa Blanca sobre la publicación de archivos de Epstein. El caso ha desencadenado debate sobre la protección de las víctimas y la gestión de crisis públicas en la administración Trump.

CNN informó que un grupo de 19 mujeres que fueron víctimas del caso Jeffrey Epstein se dirigió a la sede del gobierno para oponerse a la designación de Todd Blanche como secretario de Justicia permanente del presidente Donald Trump.

El motivo de su protestas radica en la supuesta participación de Blanche y de otros altos funcionarios de la administración en reuniones secretas en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, en las que se discutía cómo manejar la difusión de los archivos de Epstein y amenazar la reputación del gobierno frente a la creciente demanda de justicia y transparencia. Las denuncias se originaron tras la publicación en The New York Times de información que indicaba que Blanche había liderado o supervisado el proceso de publicación de los archivos del exóso de los Estados Unidos y que había minimizado los problemas de edición y la brecha de divulgación de datos sensibles de las víctimas.

En respuesta, las sobrevivientes exigieron que el gobierno priorice la verdad y la rendición de cuentas sobre la conveniencia política, y denunciaron que Blanche, ahora titular más alto de la aplicación de la ley en el país, no ha ofrecido la transparencia requerida. La exsecretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi, aun cuando se encontraba en la audiencia a puerta cerrada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, sostuvo que Blanche estaba a cargo de la publicación de los archivos.

La otra parte, por su parte, defendió las acciones de Blanche, señalando que la publicación de miles de páginas de documentos y los esfuerzos de la administración de Trump fueron un mayor apoyo a las víctimas que cualquier otro actor. No obstante, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, anunció la intención de hacer testimonio a Blanche en una audiencia programada para julio como parte de la investigación en curso del panel sobre Epstein.

La administración de Trump, pese a las críticas de las supervivientes y de la oposición, seguirá lidiando con las repercusiones políticas sobre la publicación de los archivos y los problemas de manejo de datos, entre los que se destacan las brechas entre los archivos requeridos por el Congreso y los archivos real transpareciéndose al público, con el DOJ responsable de la publicación de solo 3 millones de los inicios 6 millones de archivos expectativas. El reclamo de las víctimas de Epstein resuena en un marco más amplio de la reacción pública, que exige que la justicia y la verdad prevalezcan sobre los intereses partidarios.

El caso evidencia la intrincada relación entre la política, la justicia penal y la transparencia de los datos del gobierno, lo que añade un nuevo capítulo a los debates sobre la responsabilidad de la administración de sus funcionarios sobre los casos de abuso sexual de alto perfil. Las preguntas sobre la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y la conducta de los funcionarios que aparecen en la auditora de la misión de cumplimiento, siguen en la agenda por parte de la oposición; el asunto continúa siendo eléctrico y lleno de crisis de comunicación pública.

Por último, el debate se ha escalado al punto de que más investigaciones y declaraciones privadas tanto de funcionarios de la Casa Blanca como de la Comisión de Supervisión de la Cámara, se deben presentar ante el Congreso. Estas discusiones y manifestaciones son de particular importancia para la percepción pública de la gobernanza, señalando el enfoque de la administración de Trump sobre cómo prioriza la gestión de crisis públicas, la responsabilidad ante la sociedad y el significado trascendental de la justicia en la era de la transparencia.





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