V Conferencia de Política Exterior Feminista: entre la coherencia y la presión internacional

Resumen de la V Conferencia de Política Exterior Feminista celebrada en Madrid, con participación de ONU Mujeres y representantes de 28 Estados, que abordó los desafíos de la diplomacia feminista frente a discursos antiderechos y la necesidad de coherencia entre compromisos internacionales y políticas nacionales.

La V Conferencia de Política Exterior Feminista , celebrada en Madrid, ha reunido a más de 700 participantes, incluyendo representantes de ministerios de asuntos exteriores, organismos internacionales y sociedad civil.

Belén Sanz, responsable de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, ha sido una de lasponentes clave del encuentro, que ha abordado ejes temáticos como la participación política de las mujeres, la sociedad del cuidado y la financiación de políticas de igualdad. La conferencia ha contado con la adhesión de 28 Estados y ha puesto el foco en la necesidad de lograr paridad y aumentar recursos para la igualdad, alertando sobre el impacto de la desinformación y los discursos antiderechos.

Uno de los debates centrales ha girado en torno a la coherencia que se puede exigir a una política exterior feminista, teniendo en cuenta que algunos países participantes mantienen restricciones severas al aborto o no reconocen políticas específicas contra la violencia de género. Se ha reflexionado sobre si este tipo de foros sirven como presión para modificar dichas posturas o si, por el contrario, pueden ser percibidos como instrumentos de hipocresía.

Desde ONU Mujeres se ha recordado que uno de los objetivos de las políticas exteriores feministas es avanzar en los compromisos internacionales de igualdad, particularmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y que todos los países suscriptores deben rendir cuentas sobre sus avances. Las conferencias internacionales, por tanto, ofrecen una plataforma para ese escrutinio y para el intercambio de buenas prácticas.

La aspiración es lograr coherencia interna y externa: que los países que apoyan el multilateralismo con enfoque de género también avancen en la implementación de políticas nacionales alineadas. Este tipo de espacios contribuyen a generar cambios y a compartir estrategias efectivas. El diagnóstico actual es preocupante. Según ONU Mujeres, uno de cada cuatro países está experimentando retrocesos en igualdad de género y derechos de las mujeres.

Además, se observa una disminución en la financiación de organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales realizan labor crucial en contextos de conflicto, ofreciendo servicios y salvando vidas. Existe una corriente internacional que cuestiona abiertamente conceptos como la violencia de género o los derechos sexuales y reproductivos. En la última Comisión del Estatus de la Mujer, algunos Estados intentaron socavar el enfoque de igualdad de género avalado por acuerdos internacionales.

Sin embargo, la mayoría abrumadora de países adoptó por consenso conclusiones que reafirman los derechos de las mujeres y avanzan en temas centrales como los cuidados y la violencia contra las mujeres. Por tanto, a pesar de un contexto adverso marcado por alianzas opuestas a la agenda feminista, la mayoría de los Estados miembros de la ONU mantienen su compromiso con el progreso en derechos de las mujeres.

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el aborto, se reitera que son derechos fundamentales asociados a la salud y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde Naciones Unidas se insta a los países a garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en condiciones de seguridad jurídica y acceso a la salud.

La conferencia ha servido como espacio para fortalecer alianzas y diseñar estrategias que contrarresten la oleada reaccionaria, destacando la importancia de seguir sumando voluntades y defendiendo los logros alcanzados





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