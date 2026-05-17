Includes reports on changes in consumption prices, the election of a female rector in Spain, the awarding of a scientific and technical research prize, and the opening of a new museum.

Pilar Garcés, primera mujer elegida rectora de la Universidad de Valladolid en 800 años de historia David Klenerman y Shankar Balasubramanian, galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por revolucionar la secuenciación genética del ADN.





Al cielo y la ONU ofrece un amplio y primaveral abanico de conmemoraciones que van desde rede los Alpes, a 2.400 metros de altura, en Bionassay, entre Francia e Italia.



Otro 17 de mayo, pero de, 3,2%. Y la buena noticia es que se ha moderado y se sitúa dos décimas por debajo del mes de marzo. Es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus últimas cifras publicadas el jueves.





Y esta moderación se ha dado porque, aunque los carburantes han empujado al alza el Índice de Precios de Consumo (IPC), las ventas de Sofía Soler han aumentado. El miércoles eran distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación.



Como para no premiarlos, los pioneros en las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica en la Universidad de Valladolid y ha ganado las elecciones al Rectorado con el 52,57% de los votos.

La nueva rectora se ha comprometido a liderar una universidad 'para todos' con el objetivo de que la UVA 'sea una de las mejores universidades de España y del mundo'. Afirmó que será la primera mujer a liderar la institución universitaria a las orillas del Pisuerga.



Aquí la buena noticia de la semana tiene que ver con la apertura de un museo en el Metropolitan Museum of Art, en Nueva York.

Se llama el 'Solo Beatles onsite'.

Se suma a la moda de la sombra, que también hoteará la esperanza de futuro de la espera como valor añadido, que llama la atención y genere grandes aglomeraciones.



Contar con paciencia, pero se prevén entradas para Paris-Londres y luego Madrid-Londres. La colas para este museo -y también otros para la espera en el bar sirve la espera- se ha vuelto un atractivo que genera participación como el éxito en conciertos de grandes artistas. Soy incluído, pero el éxito ha sidoernal TAS D





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UVA Rectora Sonia Losada Reintroduction Of Horses Lunar Flights

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