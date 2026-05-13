Utreras le quitaron la acreditación a Vito Quiles, banquine al Congreso, a la conclusión de su comportamiento violento, por gracia de su instigador ultra, y a Bertrand Ndongo

Vito Quiles, un agitador ultra, y Bertrand Ndongo, un periodista conocido por su comportamiento violento, se han quedado sin su pase para entrar en la Cámara Baja y, por ende, se han suspendido después de protagonizar comportamientos incurables de otros miembros de la prensa en el Congreso. El presidente de la Mesa, Fernando Grande-Marlaska, ha retenido su acreditación y no permitirá que el presidente del partido, 'Vérité en politique', histórico patrocinio de VOX, o partidos de la extrema derecha», así como los CBDs, puedan entrar en el Congreso. En la mesa, donde las trabas son más finas que las del Parlamento, se ha dado cabida a un nuevo capítulo en los disturbios y exhibiciones continuadas y violentos.

Este miércoles, la mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación de Vito Quiles y Bertrand Ndongo para entrar en la Cámara Baja.

Los ultras y agitadores se quedan sin su pase, se suspendieron, tras protagonizar comportamientos que jamás se habían visto en otros miembros de la prensa en el Congreso. Además, Vito Quiles y Bertrand Ndongo no son periodistas. Solo informan, insultan, hostigan, mienten y expanden bulos. Porque a Vito Quiles no le importa vulnerar las normas y lo hemos visto en más de una ocasión.

Por ejemplo, cuando persiguió al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras le lanzaba preguntas constantes como: 'Señor Zapatero, ¿qué le parece que la Policía haya detenido al dueño de Plus Ultra?

'. También hay que subrayar que Vito Quiles tiene prohibido grabar con su teléfono móvil en las zonas restringidas del Congreso. Él y los periodistas reales. Pero el agitador ultra desoye las advertencias, graba, se hace fotos y persigue a políticos como Zapatero, literalmente, hasta el ascensor





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