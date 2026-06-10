Uruguay en el Mundial 2026: análisis del Grupo H, lesiones y expectativas

Un vistazo a la situación de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026, con un grupo que incluye a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Lesiones, dudas y chances de clasificación.

Uruguay no llega de la mejor manera al Mundial 2026 . En medio de malos rendimientos, críticas al DT Marcelo Bielsa y una ola de lesiones, la Celeste ha enfrentado un camino complicado en las eliminatorias.

Sin embargo, la historia demuestra que Uruguay sabe hacerse fuerte en los escenarios más importantes. Aunque no es una favorita al título, tiene buenas chances de pasar la fase de grupos, especialmente en un Grupo H que presenta sensaciones opuestas: el gran favorito España, la debutante Cabo Verde y Arabia Saudita, una incógnita para muchos. El sorteo colocó a Uruguay en el Grupo H, donde debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio en el Estadio Miami.

Este partido es crucial, ya que una victoria podría definir la suerte del equipo. Sin embargo, la ola de lesiones que afecta a jugadores clave como De Arrascaeta y Araújo obligará a Bielsa a ajustar su once ideal. A pesar de las adversidades, la Celeste debe ganar para evitar complicaciones futuras. El segundo partido será contra Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami.

A priori, es el rival más accesible, pero Cabo Verde llega al Mundial tras dejar en el camino a Camerún en las eliminatorias y con victorias contundentes en amistosos. Uruguay no puede confiarse; si no consigue un buen resultado ante Arabia Saudita, necesitará golear a este equipo africano que disputa su primer Mundial. El cierre del grupo será contra España el 26 de junio en Guadalajara. España es el favorito del grupo, con estrellas como Lamine Yamal.

Uruguay espera llegar a este partido con seis puntos para disputar el liderato, pero en el peor de los casos podría ser una lucha por evitar el tercer lugar. La experiencia de jugadores como Darwin Núñez y Luis Suárez (si están convocados) será vital. La ausencia de competencia para algunos jugadores, como Núñez en el Al-Hilal, genera dudas sobre su rendimiento.

Bielsa ha sido criticado por su estilo exigente, pero su capacidad táctica podría ser clave en un grupo donde cada detalle cuenta. La afición uruguaya confía en que la garra celeste se imponga. El calendario del Grupo H ofrece secuencia lógica: primero enfrentar a Arabia Saudita, equipo que en 2022 sorprendió a Argentina en el debut. Luego Cabo Verde, una selección organizada y sin presión.

Finalmente España, el hueso duro. Uruguay debe sumar puntos rápido. La defensa uruguaya, habitual fortaleza, estará comprometida por lesiones en la zaga. El mediocampo deberá ser creativo para suplir a De Arrascaeta.

La experiencia de jugadores como Federico Valverde y Rodrigo Bentancur será fundamental. Además, la posible inclusión de jóvenes talentos podría aportar frescura. La preparación de Uruguay ha sido tumultuosa. Bielsa ha implementado su filosofía de presión alta, pero los resultados no acompañaron.

Los amistosos previos al Mundial mostraron altibajos. Sin embargo, en torneos cortos, Uruguay sabe competir. La afición espera que la tradición celeste se imponga sobre las dudas. El partido contra España será una prueba de fuego.

España posee un estilo de juego definido y jugadores de élite. Uruguay deberá ser sólido atrás y efectivo en ataque. Si logra clasificar como segundo, podría enfrentar a un rival complicado en octavos, pero primero hay que asegurar el pase. En conclusión, Uruguay encara el Mundial 2026 con más preguntas que certezas, pero con la historia de su lado.

El Grupo H ofrece oportunidades y riesgos. La celeste debe aprovechar su experiencia y garra para superar la fase de grupos. Lo demás, será historia. La afición sueña con repetir gestas pasadas, pero el presente exige realismo.

Las lesiones y las críticas al entrenador son factores negativos, pero el equipo ha demostrado resiliencia. Si logra superar la primera fase, cualquier cosa puede pasar en un Mundial. Uruguay siempre ha sido un equipo de copas, y este Mundial no será la excepción. Con trabajo y dedicación, la Celeste puede dejar su huella en Estados Unidos





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