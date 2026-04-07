Urtasun reitera al PNV la negativa al traslado del Guernica a Bilbao

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reitera su negativa al traslado del Guernica a Bilbao, basándose en informes técnicos y priorizando la conservación de la obra. El PNV insiste en la necesidad de evaluar el traslado con expertos, mientras la polémica suma apoyos y críticas.

Ernest Urtasun ha reiterado al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) su negativa al traslado del Guernica de Pablo Picasso a Bilbao, respondiendo así a la solicitud del lehendakari Imanol Pradales realizada el 27 de marzo al presidente Pedro Sánchez.

El ministro de Cultura ha sido rotundo en su respuesta al senador Igotz López durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, argumentando la importancia de preservar la obra y acatando los informes técnicos que desaconsejan su traslado debido a los riesgos que conlleva. Urtasun enfatizó la necesidad de garantizar tanto el acceso a la cultura como la preservación del patrimonio, y señaló que el Guernica es una pieza de arte delicada y compleja de transportar. La decisión se fundamenta en los informes del Museo Reina Sofía, que custodia la obra desde hace tres décadas, y que alertan sobre los posibles daños que podrían sufrir la pieza durante el traslado.\El PNV, por su parte, insiste en la necesidad de crear una mesa de trabajo con expertos del Museo Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao y expertos internacionales para evaluar la viabilidad del traslado, solicitando una cesión temporal y excepcional. Argumentan que los avances técnicos podrían facilitar el proceso y que la experiencia del Guggenheim en este tipo de operaciones es contrastada. El senador López ha defendido que el objetivo es celebrar el 90º aniversario de Gernika con la exposición del cuadro, considerándolo un gesto de memoria histórica y reparación simbólica hacia el pueblo vasco. El PNV ha hecho hincapié en que su interés radica en conocer las condiciones óptimas para el traslado, más que en la opinión de los conservadores del museo. La vicelehendakari y consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, ya había reiterado la posición del Gobierno vasco, esperando una respuesta formal del Gobierno central. La respuesta de Urtasun supone un nuevo rechazo a la petición del lehendakari, quien busca que el cuadro se exponga en el Museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.\La controversia ha sumado un nuevo actor político, con el aval de la portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, quien ha calificado la petición del PNV como un “deber democrático”. Esta declaración surge en respuesta a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tachó la solicitud de “catetada”. Urtasun también respondió a Ayuso, mostrando respeto y empatía hacia la petición vasca. Paneque, además de defender la solicitud del PNV, destacó la importancia de considerar los criterios técnicos esgrimidos por el Museo Reina Sofía. La Generalitat, sin embargo, ha evitado hacer comparaciones con el caso de las pinturas de Sijena, que fueron ordenadas trasladarse a Aragón. La postura del Gobierno central se mantiene firme, priorizando la conservación del Guernica y basándose en la información técnica proporcionada por el museo madrileño, mientras el PNV continúa buscando una solución que permita la exposición de la obra en el País Vasco, considerando este hecho como un acto de justicia histórica y un homenaje a la memoria del bombardeo de Gernika





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